Con il post-pandemia c’è la rivincita delle grandi città

Si dice che la pandemia abbia distrutto le grandi città. Non nel senso di una guerra come la intendiamo noi, ovviamente, ma nel senso di aver bloccato l’economia per diversi mesi. Del resto, se le persone sono chiuse in casa e non possono spendere, i soldi non girano e c’è proprio un problema di economia.

A fronte di ciò, si è aperto un nuovo fronte riguardante la possibilità di vivere in piccole città mettendo a confronto i caratteristici borghi italiani con le metropoli.

Ma, dopo un periodo di appannamento, si sta assistendo a una rivincita delle grandi città.

Possibilità di conoscere nuove persone

Chiudiamo con un aspetto molto importante. Ci sono città dove nascono opportunità, lavorative e non solo, una dietro l’altra. Perché sono di per sé cosmopolite e centro di attrazione per milioni di persone.

Prendiamo ad esempio la capitale economica d’Italia, Milano. Qui c’è l’epicentro di tutto il business e non di rado si possono incontrare manager qualificati da cui far nascere qualcosa di bello.

Si incontra davvero di tutto: c’è anche chi cerca incontri escort Milano per trovare un’accompagnatrice – senza scopi sessuali – da portare con sé negli affari o, comunque, per non dover andare da solo nelle cene di lavoro. Il business ha le sue regole e vivendo in una grande città si impara anche questo.

I borghi sono belli ma problematici

Lo diciamo chiaro e tondo: i borghi sono belli, sono caratteristici, spesso offrono dei paesaggi assolutamente mozzafiato. Però sono anche problematici. I mezzi pubblici sono praticamente inesistenti e il più delle volte mancano proprio di servizi essenziali, quali la posta, CAF o perfino di ospedali.

Per non parlare di bar e luoghi dove divertirsi. Non è certamente un caso che, comunque, l’età media di questi borghi è molto alta e tanti giovani stanno scappando di nuovo. Come luoghi di vacanza sono molto belli ma, alla lunga, possono essere davvero problematici.

Le grandi città offrono comunque opportunità

È davvero molto molto difficile riuscire a trovare un lavoro nei piccoli borghi. A meno che non si vinca un concorso pubblico o si erediti un’attività. E anche in quest’ultimo caso i problemi potrebbero essere tanti.

Se una volta preso il lavoro come dipendente pubblico, difficilmente si viene licenziati e, quindi, lo stipendio è assicurato, lo spopolamento dei borghi sta mettendo in ginocchio anche le diverse piccole attività locali presenti.

Il ragionamento è molto fluido: se le persone se ne vanno, se continuano a spopolarsi, chi si prende il classico caffè al bar o mangia una pizza lì? Come un cane che si morde la gola: lo spopolamento non aiuta le imprese a rialzarsi, le imprese faticano a reggersi in piedi, non possono assumere, quindi i giovani sono disoccupati e alla fine sono costretti a emigrare.

Senza dimenticare che vivere in una metropoli vuol dire anche poter vivere esperienze diverse, con persone diverse che possono arricchire il proprio bagaglio culturale. E, perché no, provare a farci diventare una persona migliore rispetto a prima. (nota stampa)