Manfredonia. “Ciao Giulia Castriotta, sei stata una grande donna”

Manfredonia (Foggia), 15/02/2022 – “Nella giornata di venerdì 11 febbraio, è venuta a mancare una donna buona che ha portato la sua croce in silenzio per diversi anni, e purtroppo anche quando il Signore l’ha chiamata a sé quel silenzio non l’ha lasciata.

Trovata senza vita nella sua casa dalle forze dell’ordine, non si è data notizia alcuna della sua scomparsa. Sono trascorsi giorni dalla dolorosa scoperta ma nessun drappo viola di velluto sotto la sua casa, nessun cartello e ahimè, nessuna messa prima di quella che, noi speriamo, sia stata una degna sepoltura.

Giulia Castriotta, donna intelligente, laureata, insegnante a Bologna, rientrata a Manfredonia per ragioni familiari, amica fedele di tante donne di questa città, ci ha lasciati all’improvviso, forse per un malore (perché non è dato sapere neanche questo) e adesso manca a tutte perché la sua presenza era costante, era la telefonata pomeridiana per raccontare di sé ma per chiedere anche “come stai?… e la famiglia?”.

Giulia era ciò che oggi non esiste più: l’amica che non ti segue sui social perché ti chiama direttamente. Giulia ha trascorso questi ultimi anni, quasi completamente bloccata nella sua casa a causa di diverse patologie che le davano il tormento. Ma cosa più spiacevole, nella SUA casa, non poteva “sentirsi a casa” in quanto l’unico parente in vita di Giulia ha cercato di toglierle anche quello, con battaglie legali che Giulia non poteva neache sostenere economicamente. Giulia è stata abbandonata dal suo stesso sangue e chi le ha voluto bene immagina che Giulia ci abbia lasciati per profondo dolore, per continue preoccupazioni e delusioni. Giulia oggi è sepolta nel nostro cimitero. A Giulia non abbiamo potuto dire “arrivederci”, non abbiamo potuto portare un fiore o accendere un lumino

Giulia non ha avuto la SUA messa! Questo parente aveva saputo dal parroco, dell’unica volontà espressa da sempre da Giulia, quando pensava alla sua condizione e chiedeva una sola cosa: che la sua messa fosse celebrata in Cattedrale da Don Fernando che l’ha sempre aiutata. La messa era stata già stata fissata per questo pomeriggio, martedì 15 febbraio, alle ore 16:30 in Cattedrale ma Giulia è già stata tumulata stamattina!

Questi episodi così gravi e così violenti per l’anima e per il corpo di un essere umano, che in questo caso ha il nome di Giulia Castriotta vanno raccontati affinché, chi li ha commessi, se ne prenda tutte le responsabilità. Oggi la messa di saluto a Giulia si farà! Ed invito tanti, tutti coloro che la conoscevano o chi invece desidera solo dare giusta riconoscenza a questa anima buona, a parteciparvi con amore. Giulia era preoccupata per la sua casa. Oggi sotto quel portone non c’è un cartello per Giulia ma ce ne sono due con la scritta VENDESI. Ma Giulia non era povera, aveva le sue amiche e tanta gente che la amava”

Firmato: TUTTI NOI!