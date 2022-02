StatoQuotidiano.it Foggia 15 Febbraio 2022. Un Foggia in salute torna alla vittoria battendo per 4-1 il Palermo, in un match dal sapore antico, nella 26° giornata del Campionato di Serie C, gir C, al termine di una prestazione brillante che lascia presagire segnali positivi per il futuro prossimo.

Zeman propone diversi cambiamenti nella formazione titolare. Volpe va tra i pali, in luogo di Alastra squalificato, difesa composta da Nicolao e Rizzo sugli esterni, con Buschiazzo e Di Pasquale centrale.

Mediana che ritrova Petermann affiancato da Garofalo e Di Paolantonio. Tridente Merola- Curcio- Ferrante. Mister Baldini risponde con un 3-4-1-2 con le novità Felici e Valente a tutta fascia, Luperini a supporto del duo Brunori-Floriano. L’inizio dei rossoneri è veemente e alla prima occasione il Foggia va subito in vantaggio. Al 4′ Valente si lascia scappare il 31 rossonero, raggiunto da un cross di Nicolao e Di Paoloantonio batte Pelagotti (ex Manfredonia) per l’1-0.

Il Palermo pare confuso e non riesce a prendere le misure ai padroni di casa. Ci prova Ferrante dalla distanza con conclusione a lato. Al 20’si affacciano per la prima volta i siciliani. Odjer da lontano non sorprende Volpe. Brunori non riesce ad arrivare sul cross di Valente dal fondo al 22′. Un minuto dopo, la zuccata di Lancini completamente solo sugli sviluppi di corner, finisce alta.

Al 24′ grazie ad un episodio singolare gli ospiti pareggiano. Volpe a terra per infortunio non può nulla sul tiro a porta vuota di Brunori, al 13° gol in campionato, tra le proteste dei padroni di casa. Il portiere foggiano non ce la fa e viene sostituito dal terzo Dalmasso. Curcio rimette in gioco la palla da centrocampo, forse stizzito dal mancato fair play. Il Foggia riprende a giocare e al 35′ si riporta in vantaggio. Proprio Dalmasso fa partire l’azione, gran giocata di Curcio che beffa Lancini ed assiste Merola che insacca il 2-1. Mister Baldini, evidentemente non soddisfatto, al 37′ rivoluziona la squadra con un triplo cambio.

Dentro De Rose, Crivello e Soleri per Floriano, Odjer, Felici. I rosanero (oggi in bianco) al 42′ confezionano una bella trama con un cross di Valente per Crivello che svirgola. E’ l’ultimo sussulto di un bel primo tempo che si conclude dopo 2 minuti di recupero sul parziale di 2-1 per i locali.

La ripresa si apre con una quarta sostituzione tra le fila palermitane. Fella rileva Luperini e tridente anche per gli ospiti. Primo sussulto al 48′ con Valente che spara alto, non accorgendosi di Fella libero in area. Gli isolani vanno vicini al pari al 50′. Grande azione di Brunori che mette palla dentro ma Soleri sfiora e sciupa. Il Palermo con vocazione, chiaramente più offensiva si spinge in avanti ma sbaglia molto negli ultimi 20 metri e rischia.

I rossoneri oggi, però, sono concreti e Garofalo al 55′ cala il tris. Cross di Paolantonio, perfetto inserimento del centrocampista che di destro al volo batte l’estremo difensore. Gol di pregevole fattura e match in discesa per gli uomini di Zeman.

Il boemo al 60′ richiama Merola e Di Pasquale, dentro Vitali e Girasole. Baldini si gioca l’ultima carta con Silipo per Damiani. Al 68′ è Curcio a firmare il poker. Nicolao elude Crivello e Marconi, centra per il fantasista foggiano che mette dentro di testa. Applausi per il giovane Dalmasso (classe 2000), che con personalità sbarra la strada per ben due volte a Brunori.

Il Palermo esce praticamente dalla gara ed il Foggia sfiora ripetutamente la cinquina. Dalmasso fa ancora buona guardia sui velleitari tentativi del solito Brunori. Il Foggia controlla e dopo tre minuti di recupero porta in ghiaccio per la prima affermazione del 2022. Rossoneri che salgono in nona piazza, ritornando in piena zona playoff a quota 36 punti e che saranno impegnati, sabato 19 febbraio sull’ostico terreno del Veneziani di Monopoli.

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 15 Febbraio 2022.