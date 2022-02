Lavastoviglie rotta, ecco come scegliere un nuovo modello

C’è un elettrodomestico che più di tanti altri all’interno di tante case degli italiani fa davvero la differenza. Si tratta della lavastoviglie: una volta che si comincia a sperimentare la sua utilità, è impossibile farne a meno. L’uso frequente di questo macchinario consente di risparmiare non solo tanto tempo, ma anche un bel po’ di fatica.

Nello specifico, si può risparmiare anche tanta acqua rispetto al classico lavaggio delle stoviglie e dei piatti a mano. Dal punto di vista della sicurezza e dell’igiene, i passi in avanti sono altrettanto notevoli e, di conseguenza, diventa facile notare come si riesca sempre meno di frequente a non avere in casa un simile elettrodomestico.

Quindi, ansia e preoccupazione dilagano anche nel momento in cui la lavastoviglie si rompe oppure non funziona più come prima. In tutti questi casi, di conseguenza, è fondamentale andare alla ricerca dei ricambi lavastoviglie più adatti alle proprie esigenze, ma soprattutto caratterizzati da un ottimo rapporto tra qualità e prezzo.

Le tipologie di lavastoviglie

Esattamente come si verifica per tanti altri elettrodomestici, ci sono numerose tipologie di lavastoviglie che si possono trovare sul mercato. Si parte dal modello da incasso fino ad arrivare a quello a libera installazione. Tra i primi aspetti che bisogna tenere a mente troviamo senz’altro le necessità non solo dello spazio a disposizione, ma anche in merito al nucleo familiare.

Le lavastoviglie a incasso si caratterizzano per essere inserite all’interno di uno specifico mobile, quindi devono rispettare di solito delle misure standard. Nel caso dei modelli a libera installazione, invece, è chiaro che mancano tali vincoli e, di conseguenza, sono diverse anche le misure. Le rifiniture sono molto più curate ed esteticamente si fanno indubbiamente preferire in un gran numero di occasioni.

Gli aspetti da considerare in fase di scelta

Tra i fattori che possono maggiormente condizionare la scelta troviamo senz’altro la capienza della lavastoviglie. Questo aspetto, infatti, deve rispondere a specifiche esigenze a livello soprattutto familiare, vista anche la frequenza con cui si ritiene di aver bisogno della lavastoviglie nella vita di tutti i giorni.

Tra i modelli maggiormente diffusi troviamo quelli dotati di un’altezza che è compresa tra 80 e 90 centimetri, sempre in relazione alla regolazione dei piedini, mentre la larghezza e la profondità di solito si aggirano intorno ai 60 centimetri. Le lavastoviglie più capienti sono in grado di ospitare anche 12 o 13, ma persino 15 coperti. È chiaro che gli spazi tra i piatti sono ridotti al minimo, oppure è stato usato a tale scopo anche lo spazio interno dello sportello.

I vari programmi e le funzioni

Le lavastoviglie mettono a disposizione vari tipi di programmi dedicati al lavaggio, ma in fin dei conti quello maggiormente diffuso corrisponde al “quotidiano”. Quest’ultimo, infatti, si caratterizza per garantire un lavaggio ad una temperatura che va da 60 fino a 70 gradi. Un’altra soluzione molto diffusa è rappresentata dal programma Eco, in grado di lavare ad una temperatura che si aggira intorno ai 50 gradi e che permette al contempo anche di abbassare notevolmente i consumi.

Dal punto di vista delle funzionalità integrate all’interno della lavastoviglie, in realtà non sono poi così tante quelle effettivamente utili. Le spie luminose sono presenti soprattutto nei modelli a incasso, e tornare utili per segnalare quali attività di manutenzione devono essere svolte, come ad esempio quando deve essere aggiunto del sale all’interno dell’apposito scompartimento, oppure possono visualizzare il tempo che manca alla fine del ciclo di lavaggio impostato. Tra le altre funzioni da tenere in considerazione troviamo quella relativa alla partenza programmata, alla regolazione del cestello e all’attivazione del blocco di sicurezza dell’acqua.