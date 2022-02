Libertà persona

Gli eventi che vediamo perpetuarsi in questo periodo, quali la pandemia e la crisi ucraina, pongono l’uomo innanzi a una realtà psicofisica inscindibile: la libertà. Essa sin da sempre è stata oggetto più che soggetto. Le varie conquiste che si sono compiute in nome della libertà hanno rivestito il suo habitus, ma non sono state sue fautrici. È necessario, dunque, comprendere dove essa abbia avuto origine.

Chi può fermare il tempo? Forse un orologio? No, eppure esso sembra privarci della libertà necessaria. In un’epoca in cui il consumismo sembra imperversare la nostra vita e interessarla in modo meticoloso, ci si ritrova senza tempo. Consumiamo il tempo, ma siamo schiavi di esso. La pandemia che stiamo vivendo, nei primi tempi, ha portato l’uomo ad una condizione di schiavitù, ma al contempo ha liberato il tempo, pur tuttavia eliminando la relazione.

L’uomo si è ritrovato con se stesso a riflettere, a riacquistare quella libertà perduta, ci si è accorti che il tempo era infinito, non finivano mai le giornate, le settimane, i mesi in cui siamo dovuti stare chiusi. La pandemia ha liberato il tempo, ma l’uomo lo voleva come suo padrone. Ci siamo ancora rinchiusi in noi stessi, nei meandri vuoti lasciati dal consumismo, eravamo vicini alla liberazione, ma non alla libertà.

Potevamo essere vicini a colui che ci ha concesso la libertà, cercando la verità, ma ci siamo rinchiusi nelle fake news pandemiche. Eppure, Qualcuno ha detto la Verità vi farà liberi. Quanto ricerchiamo la Verità che è fonte di libertà? La disciplina “Tuttologia” è entrata nelle nostre vite, rendendoci medici degli altri più che di noi stessi, abbiamo una risposta a tutti i problemi che ci circondano, siamo pronti a spiegare qualsiasi cosa dell’uomo all’uomo, ma non a noi stessi.

Non sappiamo perché nonostante possediamo il tutto, non siamo felici, perché nonostante feste e festini, siamo ancora vuoti dentro, ancora abbiamo quesiti irrisolti, eppure abbiamo studiato “Tuttologia”. L’uomo sta disumanizzando se stesso ormai da tempo, ciò l’ha condotto a possedere la conoscenza, più che vivere di essa. Si è diventati homo homini lupus di hobbesiana memoria, giungendo all’odierna, temibile, crisi ucraina, essa conduce più che al timore, alla vendetta e allo smanioso desiderio di utilizzare quelle armi forgiate, che permettono finalmente di possedere per appagarsi. Ci si sente in tal modo liberi di fare ciò che si vuole non curanti delle cause.

La vera libertà, al contrario, la possiede colui che non se ne sente possessore, colui che cerca la relazione non schiavizzando l’altro, ma incontrandolo. Il principio che in questi giorni si ascolta ai telegiornali è “la mia libertà finisce nel momento in cui incontra quella di un altro”, a questo monito si risponde con la violenza, con la conquista della libertà. È necessario applicare una rivoluzione copernicana, ossia la mia libertà continua nel momento in cui incontra quella di un altro. La libertà di ciascuno sta nella conoscenza dell’altro che permette all’io di incontrare il tu, non di scontrarsi cercando di eliminarlo e possederlo.

Ciò che unisce queste due realtà, pandemica e ucraina, non è la crisi medica o politico-economica, ma relazionale. È opportuno rifuggire da una libertà oggetto per andare incontro al soggetto, perché la libertà è Persona.

Bio autore. Antonio Cirfeta, nato il 22/06/1995, ha conseguito la maturità classica nel 2014, hA frequentato il seminario minore a Brindisi e poi a Molfetta fino al 2015. Ha conseguito la laurea triennale in filosofia nel 2018 con votazione 108/110 e la laurea magistrale in scienze religiose con votazione 110/110 e lode.