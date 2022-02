Operazione Red Eagles nel Foggiano e Bat: 11 arresti per traffico di droga e armi

Foggia, 15/02/2022 – (bisceglieviva) Hanno avuto inizio all’alba di martedì mattina, da parte di circa 50 militari del Comando Provinciale Bat dei Carabinieri e della Compagnia di Cerignola, le operazioni di esecuzione degli 11 provvedimenti definitivi di carcerazione emessi a seguito del passaggio nelle tre fasi di giudizio del processo inerente l’operazione Red Eagles del 2016.

Oltre una cinquantina di Carabinieri, comprese alcune unità della Tenenza di Bisceglie, hanno avviato le attività intorno alle 4 con il supporto dei reparti specializzati dello Squadrone eliportato Carabinieri cacciatori Puglia, della Compagnia intervento operativo dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia” e del 6° Nucleo elicotteri Carabinieri di Bari.

Gli undici soggetti sono stati condannati a vario titolo per associazione per delinquere armata finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. La lunga e complessa attività di indagine sfociò nel blitz del novembre 2016, con 22 persone coinvolte compreso un biscegliese residente a Canosa di Puglia per il quale furono disposti gli arresti domiciliari. Le articolate vicende processuali si sono concluse nei giorni scorsi con le sentenze definitive. (bisceglieviva)