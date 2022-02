“Padre Pio disse che a Lucio Dalla che non doveva più salire sul palco”

Manfredonia (Foggia), 15/02/2022 – (tg24sky) In Lucio Dalla – Immagini e racconti di una vita profonda come il mare (Rizzoli, 25 euro, dal 1° marzo), Massimo Poggini, giornalista musicale di lungo corso, ci regala l’affresco di un Dalla geniale come pochi,

eccentrico e sorprendente, senza dimenticare le sue canzoni immortali, delle quali ci svela i retroscena creativi e i significati più celati. Autrice della prefazione è Silvana Casato Mondella che per trentacinque anni è stata ufficio stampa e amica intima dell’artista bolognese.

“Da bambino con la mamma passava tre, quattro mesi a Manfredonia: lei era una sarta, aveva un piccolo atelier a Bologna che in estate trasferiva Manfredonia, maestranze comprese.

Cosa puoi dirmi di mamma Iole?

Era profondamente religiosa ma non in senso bacchettone. Una volta ci fu un incontro con Padre Pio, Lucio aveva circa dieci anni e già da bambino era parte di una compagnia artigianale teatrale a Bologna. Padre Pio le disse che non doveva più salire sul palco, la madre lo mandò a quel paese e in quel momento Lucio capì che doveva seguire il suo istinto. Ma non perse la devozione infatti quando Padre Pio morì andò ai funerali”. (tg24sky)