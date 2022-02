Piernicola Silvis, “La mafia in Puglia” (Prima parte)

Da oggi, parte una collaborazione tra StatoQuotidiano e il dr. Piernicola Silvis, dirigente generale della Polizia di Stato in quiescenza, già questore di Oristano e Foggia, scrittore di otto romanzi che hanno vinto vari premi letterari, fra cui il Selezione Bancarella.

1 – LA MAFIA IN PUGLIA

Nel tempo, le organizzazioni mafiose originarie, cioè Cosa nostra, la ‘Ndrangheta e la Camorra, hanno generato in modo spontaneo delle associazioni simili, che possono essere definite “mafie nate per germinazione”. La loro origine è dovuta a fenomeni osmotici, di vicinanza territoriale o, addirittura, di imitazione. Il fenomeno si riscontra soprattutto in Puglia, regione per tradizione da sempre lontana dalle mitologie mafiose, ma anche nella Capitale e in Veneto, regione traino del Nord-Est e di enorme importanza nell’economia nazionale.

La Puglia è nota come la “Lombardia del Sud”, e ha una storia criminale molto diversa da quella siciliana, campana e calabrese. Nelle tradizioni della regione, infatti, il concetto di mafia e mafiosità non ha mai avuto cittadinanza. Verso la fine del’800, a Bari e a Taranto si tennero dei processi a carico di alcuni adepti di un’organizzazione chiamata “malavita”, che operava nelle maggiori città della regione. Ma non poteva definirsi “mafia”, si trattava solo di bande di ladri e rapinatori. C’è una domanda che, di solito, si pone chi studia le organizzazioni pugliesi: se la caratteristica delle mafie è quella di prosperare nelle zone più fiorenti del Meridione, come mai proprio nella regione più ricca, la Puglia, il fenomeno era stato sempre assente?

La risposta è nella Storia.

I grandi proprietari terrieri pugliesi preferivano curare personalmente i propri affari senza delegarli ad altri. Nella zona, quindi, il latifondo non ha conosciuto i gabellotti, i campieri e le altre forme guardiania violenta dei terreni che hanno dato origine, nell’800, al fenomeno mafioso. In Puglia, perciò, è mancato l’innesco della mafiosità, e infatti nella regione questa scintilla scoccò nelle carceri, non nelle campagne.

Oggi la situazione è decisamente cambiata, e la Puglia non può più dirsi esente dall’elemento mafioso. Certo, è arrivato tardi, ha caratteristiche proprie ed è nato per imitazione e/o vicinanza delle mafie tradizionali, che lo hanno fecondato, curato e patrocinato. Ma, dal Salento al Gargano, la mafia esiste e si sente.

Come sempre, per comprenderne lo sviluppo occorre andare a ritroso negli anni.

Piernicola Silvis (1954), foggiano, laureato in giurisprudenza, è dirigente generale della Polizia di Stato in quiescenza, già questore di Oristano e Foggia. Ha scritto otto romanzi che hanno vinto vari premi letterari, fra cui il Selezione Bancarella per “Gli illegali” (2019). È Cavaliere della Repubblica ed è docente di “Criminalità organizzata” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’’Università di Teramo.