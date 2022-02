Uccise con oltre 30 coltellate la sua ex fidanzata perché la donna aveva deciso di chiudere la relazione sentimentale. Ma lui non aveva accettato quel distacco e dal Napoletano raggiunse il Salento per ammazzare la donna. Ergastolo con isolamento diurno. Questa la condanna emessa nei confronti di Salvatore Carfora, 39enne di Torre Annunziata, omicida reo confesso di Sonia Di Maggio, una ragazza di 29 anni, originaria di Rimini, trasferitasi da mesi in Salento dove avrebbe voluto rifarsi una vita con Francesco Damiano, un ragazzo conosciuto tempo prima. (repubblica)