Ucraina, Putin a Scholz: “Pronti a lavorare con l’Occidente”

Arrivano timidi segnali di de-escalation. Dopo l'incontro al Cremlino con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che Mosca è pronta a ritirare parte delle truppe ammassate al confine con l'Ucraina.

Putin si è detto pronto a «continuare sulla strada dei negoziati», rimanendo comunque fermo sulle sue richieste alla Nato: un ritiro dell'alleanza atlantica dall'Europa dell'Est e la garanzia che l'Ucraina non vi aderisca mai. Al termine del vertice con Scholz, il presidente russo ha detto: «Noi non vogliamo la guerra, ma non accetteremo la Nato ai nostri confini». A oggi, dopo settimane di tensione, si tratta dell'annuncio che più fa ben sperare, ma la deriva militare non è ancora scongiurata del tutto. Solo ieri, 14 febbraio, la Cnn aveva indicato il 16 febbraio come possibile data in cui la Russia avrebbe decsiso di attaccare: secondo l'emittente, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarebbe stato già informato. Nonostante le dichiarazioni della Difesa di Mosca, secondo cui «alcune delle forze russe schierate per esercitazioni militari nei pressi della frontiera ucraina stanno già rientrando alle loro basi», la Cnn aveva riportato che «l'ammassamento di truppe e dispositivi militari russi al confine con l'Ucraina sta proseguendo».