Coppa Italia Eccellenza, fase nazionale: Il Donia inizia bene: 3-0 al Tricarico

Manfredonia (Fg), 15 febbraio 2023 – Il Manfredonia parte con il piede giusto nella prima gara del triangolare della fase nazionale di Coppa Italia Eccellenza battendo per 3-0 al Madrepietra Stadium di Apricena, la formazione lucana del Tricarico Pozzo di Sicar, al termine di un match mai in discussione per i colori biancoceleste.

Mister De Candia rispolvera nell’undici titolare opta per gli under Lauriola, Achik e dà una chance dall’ inizio a Makota con Morra in avanti. Mister Armento orfano del portiere Muth e dell’esperto capitan Chessa, parte con un atteggiamento più prudente affidandosi all’estro di Gorosabel per pungere in avanti.

L’avvio del Manfredonia è subito veemente e al 4′ passa subito in vantaggio con Makota. L’attaccante camerunese si sblocca in biancoceleste, insaccando di testa, su perfetto cross di Turitto. Lo stesso esterno è artefice dell’immediato raddoppio, finalizzando al meglio, al 7′ un prezioso suggerimento di Achik. I sipontini in costante proiezione offensiva cercano di rimpinguare il bottino, molto importante ai fini della differenza reti e mostrano un’ evidente superiorità tecnica ed atletica. Gli ospiti escono timidamente dal guscio, guadagnando un corner, dall’esito innocuo solamente al 22′. Gli autori dei gol sono ancora pericolosi. Al 32′ ci prova Turitto, palla a lato. Due minuti più tardi è Makota che di testa va vicino al tris. Il Tricarico non riesce ad imbastire concretamente azioni degne di nota, tant’è che Chironi è spettatore non pagante, praticamente inoperoso. Il primo tempo si spegne senza altri particolari sussulti fino al duplice fischio del direttore di gara che sancisce il 2-0 del Manfredonia all’intervallo.

Si torna sul rettangolo verde con i medesimi protagonisti della prima frazione. Il Manfredonia controlla agevolmente il match ma la partita non presenta nella prima fase spunti degni di nota. La panchina garganica cambia alcuni uomini. Il Manfredonia protesta per un presunto fallo di mano in area rossoblù ma l’arbitro sorvola. Proprio il neo entrato Lopez conferma la sua vena realizzativa, concretizzando al meglio un cross di Achik e insaccando di testa la rete del 3-0 alle spalle di Pagano. Al 72′ i rossoblù si affacciano in avanti con un colpo di testa di Rodriguez su cui è attento Chironi. I pugliesi gestiscono fino al 90′ senza perforare nuovamente la difesa dei campioni di Basilicata. L’arbitro assegna 6′ di recupero durante i quali non succede più nulla e il Manfredonia porta a casa i primi tre punti del triangolare. Appuntamento per il passaggio del turno, nel turno decisivo di mercoledì 1 marzo contro la quotata campana del San Marzano, che nel prossimo incontro sarà ospite del Tricarico, il 22 febbraio prossimo.

A cura di Antonio Monaco

Fotogallery Antonio Castriotta: