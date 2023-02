Da Ischitella a New York: Bruno Milone e la sua pizza in top ten nel Queens

Gargano 15/02/2023. Bruno Milone, originario di Ischitella ma da molti anni a New York, ha recentemente ottenuto un importante riconoscimento per le sue doti da executive chef. Ma come è riuscito a raggiungere questo traguardo? Tutto è partito dal suo ceppo di lievito madre di vent’anni, racconta Bruno: “Quando lavoravo in Italia, lavoravamo in pasticceria e in ristoranti e nelle sale ricevimenti, quindi ho questo ceppo di lievito di vent’anni, di lievito madre, abbiamo deciso di fare pizze nel mio locale”.

Il ristorante di Bruno, chiamato Rocco’s, è specializzato in pizza, pane e focaccia. “Facciamo un ottimo pane di semolino ed è molto buono”, aggiunge Bruno. Ma ciò che ha probabilmente colpito la commissione che ha valutato le pizze di Bruno è l’utilizzo di un forno a carbone, a legna. “Per noi è come vincere un campionato italiano, siamo i primi top ten in Queens, New York”, afferma Bruno con orgoglio.

La giornalista del giornale locale che ha intervistato Bruno ha elogiato la sua cucina autentica e la qualità dei suoi prodotti. “Siamo qui per dirvi che non solo abbiamo votato come la migliore pizza del Queens, ma siamo qui per dire che è anche una vera e autentica pizza Italiana”, ha dichiarato la giornalista.

Ma Bruno non si limita a fare solo pizza. Come executive chef del ristorante, è anche responsabile della produzione di pasta, mozzarella e pane. Grazie alla sua passione e alla sua competenza, Bruno è diventato molto famoso nel mondo della cucina e il suo ristorante è diventato una meta ambita per gli amanti della pizza e della cucina italiana.

Il successo di Bruno dimostra che, nonostante la distanza e le difficoltà, è possibile realizzare i propri sogni all’estero. Con la sua esperienza e le sue doti culinarie, Bruno ha conquistato un posto di primo piano nel panorama gastronomico di New York e ha portato la sua cucina autentica e di alta qualità al pubblico americano.

Articolo di Vittorio Agricola. Intervista a cura di Giuseppe Laganella