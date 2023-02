Elicottero caduto, Francesco Ippolito dedica la laurea al papà pilota

FOGGIA, 15/02/2023 – (di Luca Pernice corrieredelmezzogiorno.corriere.it) Nell’incidente aereo del novembre scorso morirono sette persone. Le indagini sono affidate alla Procura di Foggia che, subito dopo l’incidente aereo, ha aperto una inchiesta per disastro aviatorio colposo e omicidio colposo plurimo.

Che le indagini sarebbero state lunghe e difficili era risaputo, anche dalle stesse famiglie delle vittime. «Ci avevano detto – ci spiega Francesco Ippolito, il figlio di Luigi (nella foto insieme) uno dei due piloti deceduti nell’incidente – che ci sarebbe voluto del tempo per arrivare alla verità. Credo che ce ne vorrà ancora. Si tratta di indagini difficili perché oltre ad analizzare i resti della carlinga bisogna anche esaminare le componenti elettroniche del velivolo. Comunque noi siamo sereni. Abbiamo molta fiducia nella magistratura e nella Procura di Foggia che sta facendo un lavoro complicato.

A noi non interessa il tempo che ci vorrà. L’importante è arrivare alla verità». E Francesco che, l’altra mattina, si è laureato in Ingegneria Civile strutturale a Bari nel giorno in cui è diventato dottore, con 110 e lode, ha mandato un messaggio attraverso i social, ricordando suo padre: «Tutto solo per Gigi: un pilota – ha scritto – non muore mai, vola solo un po’ più in alto». corrieredelmezzogiorno.corriere.it