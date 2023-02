Juventus Next Gen-Foggia: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FOGGIA, 15/02/2023 – (tuttosport.com) La Juventus Next Gen prova a ribaltare le sorti della qualificazione in Coppa Italia.

Dopo la sconfitta nella semifinale di andata allo Zaccheria per 2-1, i bianconeri di mister Brambilla proveranno a sconfiggere il Foggia anche grazie al supporto dei tantissimi supporter bianconeri che si recheranno al Moccagatta per assistere all’incontro. Dopo il successo nella competizione tricolore del 2019/20, la Juventus Next Gen vuole centrare il bis: per farlo, dovrà prima superare i rossoneri.

Dove vedere Juventus Next Gen-Foggia L’incontro tra i bianconeri e i rossoneri sarà visibile a partire dalle ore 20.30 sulle piattaforme streaming a pagamento Eleven Sports e DAZN o in chiaro su Rai Sport + HD, canale 57 del digitale terrestre. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale del match.