Manfredonia, un nuovo impianto agro-fotovoltaico da 37.613,4 kWp

MANFREDONIA (FOGGIA), 15/02/2023 – La Società Wood Solare Italia S.r.l. con sede legale in Corsico (MI), Via Sebastiano Caboto N° 15 comunica di aver presentato in data 22/02/2022 al Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006, istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto Impianto agro-fotovoltaico da 37.613,4 kWp (33.860 kW in immissione) e opere connesse da realizzarsi nel comune di Manfredonia (FG)

compreso nella tipologia elencata nell’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 alla lettera 2, denominata “impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW” e tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell’Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata “Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti” ed anche nella tipologia elencata nell’Allegato II, sopra dichiarata.

La tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto è l’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs.387/03, della D.G.R. 35/07 e della L.R. 31/08 per la costruzione ed esercizio e l’Autorità competente al rilascio è Regione Puglia – Area Politiche per lo sviluppo Economico, il Lavoro e l’Innovazione – Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica – Ufficio Energie Rinnovabili e Reti; Il progetto è localizzato in Puglia nel Comune di Manfredonia (FG) e prevede la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di energia elettrica con tecnologia fotovoltaica, ad inseguimento monoassiale, combinato con l’attività di coltivazione agricola e relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili.

L’impianto avrà una potenza complessiva di 37.613,4 kWp (33.860 in immissione) e l’energia prodotta sarà interamente immessa nella Rete di Trasmissione Nazionale (RTN). L’impianto sarà collegato in antenna a 150 kV con la stazione elettrica 380/150 kV della RTN di Manfredonia. Le opere progettuali dell’impianto agro-fotovoltaico da realizzare si possono così sintetizzare: 1. Impianto agro-fotovoltaico ad inseguimento monoassiale, della potenza complessiva installata di 37.613,4 kWp, ubicato in località Amendola, composto da 54.120 moduli fotovoltaici saranno del tipo in silicio monocristallino bifacciali ad alta efficienza (>20%) con una potenza nominale di 695 Wp;

2. Due linee in cavo interrato in media tensione a 30 kV (Dorsali MT), per il collegamento dell’impianto fotovoltaico alla futura stazione elettrica di trasformazione 150/30kV; 3. Stazione elettrica di trasformazione 150/30 kV (Stazione Utente), da realizzarsi in località Macchia Rotonda; Il progetto è relativo ad un impianto per la produzione di energia elettrica con tecnologia fotovoltaica ad inseguimento monoassiale, ubicato sulla terraferma, avente una potenza complessiva di 37.613,4 kWp (33.860 kW in immissione) e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili per la costruzione e l’esercizio dello stesso. L’energia prodotta sarà interamente immessa nella Rete di Trasmissione Nazionale (RTN).

Tale fattispecie di progetto si inquadra come segue: • Tra i progetti di cui all’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., essendo di potenza superiore a 10 MW (progetti sottoposti a VIA di competenza statale); • Tra i progetti di cui all’Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (progetti ricompresi nel PNIEC). Ministero della Transizione Ecologica Direzione Generale Valutazioni Ambientali Pagina 2 di 2 Modulistica VIA – 04/03/2022 4. Sistema di connessione in alta tensione a 150 kV (Opere Condivise) condiviso tra la Società ed altri operatori (composto da sbarre comuni, stallo arrivo linea, cavo interrato a 150 kV, ecc.), necessario per la congiunta connessione della Stazione Utente della Società e delle future stazioni utente di altri operatori allo stallo arrivo produttore della Stazione Elettrica RTN 380/150 kV di Manfredonia; 5. Stallo produttore in alta tensione a 150 kV (Impianto di Rete) che dovrà essere realizzato nella sezione a 150 kV della Stazione Elettrica RTN 380/150 kV di Manfredonia.

La superficie complessiva dei terreni su cui si svilupperà l’impianto agro-fotovoltaico è di circa 51,2 ettari. I terreni di progetto sono attualmente coltivati a seminativo. A seguito della realizzazione dell’impianto, più del 73% della superficie totale (circa 37,5 ha) sarà comunque dedicata alle attività agricole per produzione in rotazione di cereali (frumento duro, orzo, avena), leguminose (favino, cece, pisello, lenticchia) e colture officinali (camomilla). Sul restante terreno situato al di sotto delle strutture di sostegno, che in parte non potrà essere coltivato per la presenza dei moduli fotovoltaici, verrà realizzato un manto di inerbimento costituto da un mix selezionato di leguminose e graminacee. Si prevede inoltre una fascia perimetrale (circa 2,7 ha) composta da circa 6000 mandorli, mantenuti ad un’altezza massima di 4,5 m, ed un ulteriore fascia esterna alla recinzione composta da essenze di lentisco/biancospino tenuta alta 2 m, avente la funzione di mascheramento visivo dell’impianto.

La definizione della soluzione impiantistica del progetto è stata guidata dalla volontà della Società di perseguire i principi inderogabili di tutela, salvaguardia, valorizzazione del contesto agricolo di inserimento dell’impianto stesso favorendone la salvaguardia e migliorando possibilmente la produttività dei suoli. Lo Studio di Impatto Ambientale ha evidenziato che complessivamente gli impatti della realizzazione del progetto sono trascurabili, anche in virtù della scelta tecnologica adottata (impianto agro-fotovoltaico con tracker mono- assiali) e delle misure di mitigazione previste dal progetto dell’impianto, predisposto in modo tale da ridurre la superficie occupata dai moduli fotovoltaici a favore della superficie disponibile per l’attività agricola.

Nel complesso l’intervento consentirà di salvaguardare e valorizzare l’area agricola coinvolta dal progetto, ed effettuerà miglioramenti fondiari (recinzioni, viabilità interna al fondo, ecc.) che include anche la sistemazione, tutela e manutenzione del sistema irriguo (deflusso delle acque) che può portare ad un aumento della capacità produttiva agricola. La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione sul Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA (www.va.minambiente.it) del Ministero della transizione ecologica.