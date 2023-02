Parco del Gargano: Pazienza incontra Mostacchi dei ‘Carabinieri Forestale Puglia’

Manfredonia (Fg), 15 febbraio 2023 – Il Presidente del Parco nazionale del Gargano Pasquale Pazienza ha ricevuto nella sede dell’Ente parco la visita del Generale di Brigata Antonio Mostacchi, Comandante del Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia.

L’incontro ha rappresentato l’occasione per salutare e dare il benvenuto al Tenente Colonnello Giuliano Palomba, nuovo Comandante del Reparto Carabinieri “Parco nazionale Gargano” con sede a Monte Sant’Angelo.

Tra i vari temi trattati nel corso dell’incontro, una particolare attenzione è stata dedicata all’attentato incendiario subito qualche mese fa dagli uomini del Comando Stazione dei Carabinieri Forestale di Peschici e al piano operativo che il Parco struttura annualmente per accompagnare l’operatività di controllo del territorio degli otto Comandi Stazione dei Carabinieri facenti capo al Reparto.

Nel documento programmatico per l’anno 2023 sono state individuate varie aree d’intervento, tra cui alcune prioritarie, che fanno principalmente riferimento ad azioni di contrasto all’illegalità diffusa come, per esempio, l’abusivismo edilizio, l’abbandono dei rifiuti, la pratica dei tagli forestali abusivi, delle recinzioni abusive, l’esercizio di pratiche (anche di motorsports) vietate nell’area parco e l’utilizzo irregolare dei segni distintivi dell’Ente.

www.parcogargano.it