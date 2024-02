Ai nastri di partenza la programmazione 2023-2027 del GAL Gargano

Foggia. La Presidente del GAL Gargano Stefania Bozzini, accompagnata dal Direttore Annarosa Notarangelo, ha preso parte alla sottoscrizione delle Convenzioni tra la Regione Puglia ed i Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento nell’ambito della programmazione 2023-2027 alla presenza dell’Assessore all’Agricoltura della Regione Puglia Donato Pentassuglia e dell’Autorità di Gestione Regionale del CSR Puglia 2023-2027 Gianluca Nardone.

“Con questo passaggio formale – dichiara Stefania Bozzini – possiamo adesso procedere speditamente con la realizzazione degli obiettivi che ci siamo posti per i prossimi anni dopo gli incontri con il territorio realizzati negli scorsi mesi. Forti dell’esperienza e dei risultati raggiunti con la programmazione 2014-2022 siamo certi che anche questa volta sapremo fare la nostra parte per rispondere alle esigenze di sviluppo economico e sociale del nostro territorio”.

Con la firma della convenzione il GAL diventa pienamente operativo nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale finanziata per 5,5 milioni di euro e che, nei prossimi mesi, verrà concretizzata con l’adozione del relativo di Piano di Azione contenente le specifiche tecniche dei bandi e dei finanziamenti che riguarderanno il territorio dei 15 Comuni oggetto di intervento del GAL Gargano.

“Le prossime settimane – annuncia il Direttore Annarosa Notarangelo – rappresentano un punto di svolta per la struttura tecnica del GAL transitando di fatto dalla programmazione 2014-2022, ormai in fase di chiusura, a quella 2023-2027, tradurrà le aspettative e le richieste degli stakeholder del Gargano in atti concreti prima con la scrittura del Piano di Azione e poi con l’emanazione dei Bandi per i singoli interventi con i quali ancora una volta le risorse dell’Unione Europea si aggiungeranno alle ulteriori opportunità di finanziamento nazionali e regionali rivolte al mondo agricolo ed extra-agricolo della Capitanata”.