"Balconi d'Amore", a Vico le serenate degli innamorati

VICO DEL GARGANO (Fg) – Per tre giorni, da venerdì 16 a domenica 18 febbraio, Vico del Gargano renderà omaggio al suo patrono San Valentino e celebrerà la festa degli innamorati. Tanti gli eventi e le iniziative in programma tra musica, spettacoli, degustazioni, e poi le luminarie artistiche che renderanno ancora più romantici vicoli, archi e piazze. Oggi, giovedì 15 febbraio, alle ore 21, nell’Anfiteatro Comunale si terrà lo spettacolo di danza intitolato “L’Amore è una cosa semplice”.

Il primo degli eventi in programma vede protagonista un attore molto conosciuto della scena teatrale e cinematografica italiana. Sebastiano Somma, venerdì 16 febbraio 2024, sarà la voce narrante dello spettacolo “Ti racconto San Valentino e l’Amore”, un vero e proprio viaggio tra motivi e significati della ricorrenza patronale che ‘sposa’ la festa degli innamorati. L’evento, che si terrà a partire dalle ore 20.30 nella Chiesa Madre, sarà accompagnato musicalmente da Letizia Arace ed è parte integrante del progetto speciale denominato “Monumenti in cerca d’attore”.

SABATO 17 FEBBRAIO. Particolarmente ricco il programma di eventi che renderà spettacolare il fine settimana dedicato agli innamorati. Sabato, dalle ore 9, i complessi bandistici “A.F. Nardini” e “Garganum” attraverseranno il borgo con la loro musica. Alle 9.30, prenderà il via la seconda edizione della “Camminata di San Valentino”, una passeggiata tra vicoli, archi, piazze che svelerà i luoghi più belli del borgo. Alle ore 11, in aula consiliare, si svolgerà l’evento “Le scarpe di Gennaro Martella”, da un’idea di Marcello Aguiari. Alle 11.30, in via Aldo Moro, si procederà alla intitolazione del campetto polivalente. Alle 16, il borgo sarà attraversato dalla musica della “Storica Premiata Tradizionale Bassa Musica di Molfetta”. Sabato 17 febbraio, dalle 18.30 e fino alla mezzanotte, Largo Fuoriporta si trasformerà con colori, proiezioni, arte e musica di “Baciami il cuore”, uno spettacolo che mette insieme videomapping e dj set. Le grafiche che coloreranno Largo Fuoriporta sono state curate da Luigi Ciuffreda. Colonna sonora Journey (Dfonq remix) di Antonio Pizzarelli e dj set a cura di Acido Domingo.

DOMENICA CON LE SERENATE. Ad aprire la giornata di domenica ci saranno ancora una volta la musica e la parata dei complessi bandistici. Dalle ore 16, “Route 99- Notes on the road”, street band per le vie del borgo. Dalle ore 18, andrà in scena “Balconi d’Amore”: dal basso verso l’alto e viceversa, in una corrispondenza di amorosi sensi, nel cuore del centro storico di Vico del Gargano si potrà assistere a uno spettacolo che mette insieme romanticismo, poesia e teatralità con una serie di dichiarazioni d’amore. Il cuore del borgo antico, in largo Castello, pulserà di sentimento con le serenate improvvisate e la musica dei ragazzi di IFun. Chi voglia dichiarare il proprio amore o intenda fare la proposta speciale può scrivere alla mail sanvalentino@balconidamore.it o inviare un messaggio al 349.4488085. L’iniziativa, prodotta da JR Studio Cinema, animerà il centro storico di Vico del Gargano con un grande classico dell’innamoramento: la serenata.