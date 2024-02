MILANO – È l’uomo più invidiato d’Italia, vive nella ricchezza, ed è uno degli influencer che più incide sui social media in Italia. Eppure, davanti al giudice si è dichiarato «nullatenente».

A sorpresa, si tratta di Fedez. Le dichiarazioni inaspettate del rapper, riportate da la Repubblica, rientrano in un procedimento per diffamazione risalente a novembre 2020.

L’udienza avviene in modalità telematica per via del Covid. L’audio saltella a causa di problemi tecnici e il magistrato, forse egli stesso incredulo, chiede conferma più volte di aver sentito correttamente.

Ma Fedez non cambia mai linea: «Beni mobili o beni immobili registrati? Nullatenente». Poi la precisazione che sembra chiarire quanto dichiarato: «È tutto intestato alle mie società».

L’inchiesta

L’inchiesta ha origine dall’acerrimo nemico di Fedez: il Codacons. L’associazione a tutela dei consumatori aveva denunciato il rapper per diffamazione dopo che fece riferimento a una presunta pubblicità ingannevole sul sito del Codacons, relativa al Coronavirus.

Per questo caso il prossimo maggio Fedez verrà ascoltato in aula. Ora, però, per le dichiarazioni pronunciate riguardo ai suoi beni, il Codacons torna sul piede di guerra presentando un esposto alla Guardia di Finanza.

«Negli ultimi cinque anni si sono succedute numerose operazioni straordinarie che hanno portato il gruppo ad assumere assetti sempre diversi.

Ulteriori e specifiche considerazioni possono essere svolte valutando la tipologia di operazioni straordinarie poste in essere», spiega l’associazione.

«Potere occulto e trasversale»

Inoltre, a insospettire il Codacons «è la fitta trama di rapporti di affari con nuovi soggetti che delinea l’allegata ricostruzione e rappresenta un salto di qualità, in termini strategici, rispetto a quanto osservato in precedenza».

A loro avviso, la situazione «merita un’analisi più ampia al fine di cogliere le ragioni strategiche sottostanti che, ancorché potenzialmente lecite, possono talvolta travalicare e deviare in una forma di ‘potere occulto e trasversale’ la cui conoscenza non può rimanere estranea all’attività istituzionale del Corpo».