FOGGIA – Nel pomeriggio di ieri una parte di tifosi dei gruppi organizzati ha voluto assistere alla seduta di allenamento durante la quale in maniera molto civile ma con decisione hanno esortato i calciatori a moltiplicare le forze in campo per portare a casa l’intera posta in palio questa sera allo Zaccheria contro il Monopoli.

Fischio d’inizio alle 20,45 e rossoneri chiamati alla gara della vita per tirarsi fuori della delicata posizione di classifica e allontanare le immediate inseguitrici a cominciare dalla Turris che, dopo il pareggio di ieri sera a Francavilla, ha ridotto ad una sola lunghezza il divario dal Foggia appena fuori dalla zona playout.

Tre punti e magari una prova convincente per dissipare tutte le paure e le tensioni che stanno caratterizzando questo inizio del girone di ritorno. C’è da salvare una stagione, c’è da salvare una categoria e allora già da stasera e lunedì prossimo a Brindisi il calendario offre due occasioni determinanti per risalire la china.

Lo stesso Mirko Cudini sa che questa sera si giocherà molte delle chances di conferma sulla panchina rossonera e nella conferenza stampa pregara di ieri pomeriggio ha lasciato intendere che servirà un Foggia pratico ma efficace sul rettangolo di gioco, libero mentalmente e che senza alcuna paura dovrà tentare di raggiungere l’obiettivo dei tre punti.

La stessa apertura al reintegro di Andrea Schenetti, tra i convocati per questa sera, è un segnale che va nella direzione della ricerca della tranquillità e di quella ritrovata compattezza del gruppo che ad inizio stagione aveva portato risultati.

Il trequartista, a sorpresa, potrebbe figurare nella lista dei convocati e tornare utile alla causa rossonera in un momento tra i più difficili della gestione Canonico.

Cudini dovrà rinunciare a Di Noia ed Embalo ancora infortunati e Salines squalificato e potrebbe confermare a grandi linee l’undici di Torre del Greco con Perina tra i pali, Silvestro, Riccardi, Carillo e Rizzo nella linea difensiva a quattro.

A centrocampo Marino o Odjer con Tascone e Tenkorang. In avanti il ritorno dal primo minuto di Tonin con Santaniello e Millico a completare l’undici iniziale.

In casa Monopoli Taurino ha catechizzato la squadra a dovere con la consapevolezza che Foggia è una tappa decisiva se si vorrà tentare di evitare la zona playout.

Allo Zaccheria mancheranno De Risio e Hamlili, squalificati dopo l’espulsione nella gara con la Juve Stabia, e gli infortunati Fazio e Fornasier.

Scelte obbligate per il tecnico che dovrebbe schierare il 3-5-2 con Gelmi a difesa dei pali, la difesa a tre con Angileri, Bizzotto e Ferrini.

A centrocampo Viteritti e Barlocco esterni e Iaccarino, Ardizzone e Borello a completare il reparto centrale.

In avanti la coppia di punte Grandolfo e Tommasini. Divieto di vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Bari ci si augura un buon numero di presenze dei tifosi rossoneri sugli spalti per sostenere i ragazzi in questa difficile serata.

A dirigere Foggia-Monopoli è stato designato il Signor Mario Perri di Roma 1 arbitro con il quale il Foggia ha tre ottimi precedenti con altrettante vittorie tutte nel 2023.

Il 29 gennaio il Foggia vinceva a Pescara con un rotondo 4-0 con le reti di Ogunseye, Schenetti, autorete di Cancellotti e Beretta.

Il 27 maggio, nel quarto turno dei playoff, il Foggia batteva allo Zaccheria il Crotone 1-0 con rete di Peralta. L’ultimo precedente in questo campionato il 25 settembre scorso con i rossoneri corsari a Catania per 2-0 con le marcature di Marino e Tonin.

Le probabili formazioni

FOGGIA: Perina; Silvestro, Riccardi, Carillo, Rizzo; Tenkorang, Marino, Tascone; Tonin, Santaniello, Millico. A disposizione: Nobile, De Simone, Ercolani, Papazov, Antonacci, Odjer, Martini, Vezzoni, Rolando, Brancato, Gagliano, Manneh. Allenatore: Mirko Cudini

MONOPOLI: Gelmi; Angileri, Bizzotto, Ferrini; Viteritti, Iaccarino, Ardizzone, Borello, Barlocco; Tommasini, Grandolfo. A disposizione: Dalmasso, Sibilano, Berman, Sosa, De Paoli, Vitale, Cristallo, Cubretovic, La Vardera, Simone, Arioli. Allenatore Roberto Taurino