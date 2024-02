FOGGIA – Più di 100 pazienti convocati a visita in commissioni invalidi, con medici che spesso ne dirigono più di una.

Procedure di rinnovo «dimenticate» per oltre un anno e mezzo e ancora in corso oggi dopo l’annullamento del bando.

Le denunce presentate dal consigliere regionale Antonio Tutolo, che ha evidenziato irregolarità da parte della Asl Foggia, trovano conferma negli approfondimenti effettuati dal Nirs guidati dall’avvocato Antonio La Scala.

Un report che ora potrebbe finire alla Corte dei conti, dove sono già in corso gli accertamenti partiti dalla denuncia di Tutolo.

Il tema riguarda infatti l’accentramento nelle mani di pochi professionisti di una funzione delicatissima.

Convocare tutte insieme 100 persone in precarie condizioni di salute non è il massimo e, naturalmente, consente ai componenti delle commissioni di accumulare compensi ingenti.

Il tutto dedicando (considerando sedute di 3 ore) la bellezza di 41 secondi a paziente.

La scorsa estate gli ispettori sanitari hanno acquisito in Asl tutta la documentazione. Ed hanno trovato conferma a quanto denunciato da Tutolo.

Ci sono o ci sono stati quattro medici che dirigono più di una commissione (è vietato dalla legge), e uno che ne ha dirette addirittura quattro.

Stesso discorso per i segretari: uno ha svolto lo stesso incarico per quattro commissioni contemporaneamente.

E molti di loro sono ancora in carica, perché la procedura per il rinnovo (dopo l’annullamento disposto a luglio del bando del 2021, arrivato comunque con un anno di ritardo) non è ancora stata completata.