Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA (FOGGIA) – Gli agricoltori in assemblea in oltre 300 a Manfredonia con il presidente di Coldiretti Mario de Matteo, il direttore provinciale Marino Pilati, i presidenti di Manfredonia Rosa Salcuni e di San Severo Donato Del Mastro, Antonio Schiavone di Monte Sant’Angelo, Antonio Siena di Aan Giovanni Rotondo, Davide Armillotta di Mattinata, Tommaso Luciani di San Marco in Lamis e Angelo Marseglia, presidente dei Senior di Coldiretti.

Sono stati affrontati insieme temi determinanti per l’agricoltura foggiana, dalla Pac alla sicurezza nelle campagne fino alla fauna selvatica, passando attraverso il rapporto con il parco nazionale del Gargano.