MANFREDONIA (FOGGIA) – Il pulmino dell’Alba Volley è in viaggio verso il palazzetto dello sport di Alba Adriatica, di ritorno da un’insolita trasferta: il mezzo sottratto una settimana fa durante un raid notturno, è stato ritrovato in Puglia, a Manfredonia in località Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia.

Per la vicenda è stato mobilitato anche l’esercito.

E’ stato infatti un gruppo di soldati impegnati nell’Operazione “Strade Sicure”, in forza al Raggruppamento “Puglia e Basilicata”, ad aver ritrovato il pulmino dell’Alba Volley, nelle campagne foggiane.

Intorno al veicolo, si era radunato un drappello di persone impegnato in una discussione dai toni molti accesi.

Un gruppo di persone cercava di convincere alcuni potenziali acquirenti ad acquistare il mezzo, in nero.

Le persone interessate all’acquisto però, volevano comprare il pulmino regolarmente e facevano domande sulla sua provenienza.

In questo modo hanno innescato un parapiglia che ha richiamato l’attenzione delle truppe dell’esercito impegnate in zona.

Nel trambusto, il pulmino è stato spostato e nascosto ad un’ottantina di chilometri da quel punto, ma la Polizia era già stata avvisata dai militari e stava presidiando la zona.

Il mezzo è stato ritrovato in un casolare ed è stato sequestrato, in attesa di essere riconsegnato ai legittimi proprietari.