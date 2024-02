“Anche il 2024 sarà un anno molto importante per i lavori pubblici a Monte Sant’Angelo. Oltre alle grandi opere già iniziate ci prenderemo cura del rifacimento di circa venti strade cittadine” – dichiara il Sindaco, Pierpaolo d’Arienzo.

“Ad oggi sono aperti grandi cantieri per la riqualificazione e valorizzazione della Città, come il progetto infrastrutture turistiche di tutte le piazze del centro storico, il terminal bus, il Palazzo degli Studi e l’Ostello dei camminatori, mentre sono quasi terminati i lavori nella parte superiore della Villa comunale e in primavera partiranno i lavori da Piazza Duca d’Aosta fino a Via Tancredi” – spiega il primo cittadino.

Oltre ai grandi cantieri, è iniziata anche la manutenzione delle strade cittadine. Verranno rifatte le strade in Via della Repubblica, nella discesa della zona Sant’Antonio Abate, al quartiere Galluccio, presso il Viale del Cimitero con la realizzazione del nuovo parcheggio, in Via Manfredi, Via Gandelasio Tocco, Via dell’Orto, Via Filippo Ciociola, Via Filippo d’Errico, Via Bovio, Via Ruggero Bonghi, Via Ludovico II, Via de Cristofaro/Via Perna, nella discesa dell’Ospedale, Via Marcisi e s’interverrà sulle scalinate di Vico Calvario, via Campo dei Fiori, Via Chiaravelle e Vico San Benedetto.

Nel 2023, invece, sono state già eseguite le seguenti manutenzioni straordinarie in Via Scaglione (scalinata), Via Montecroce (scalinata), Via Fandetti, Via Michele Prencipe (scalinata), Via dei Saraceni (strada e ringhiera), Via Beato Salcione (scalinata) e Vicolo Stretto angolo via Carducci.

“La riqualificazione della nostra Città ci consentirà di migliorare la viabilità, la qualità della vita dei concittadini e di accogliere nel migliore dei modi i tanti visitatori che ci raggiungeranno per Monte Sant’Angelo Capitale della Cultura Puglia 2024″ – spiega l’Assessore ai Lavori pubblici, Giovanni Vergura.