PESCHICI – La cittadina garganica di Peschici sarà la prima località balneare d’Italia a dotarsi della digitalizzazione sistemica.

A darne notizia è l’amministrazione comunale sottolineando che si tratta di «un progetto innovativo che permetterà di fare rete e di rendere il paese più accessibile anche ai turisti».

La piattaforma Peschici Up, ideata dall’imprenditore digitale Moreno Tartaglini, mette insieme negozi, attività artigiane, aziende e operatori turistici, gli stessi cittadini e i turisti.

«Chiunque accederà a Peschici Up, infatti, potrà informarsi, comprare, pagare, giocare, votare, prenotare e molto altro – ha sottolineato l’assessora al turismo Anna Rita Delle Muti, che ha ribadito – come il progetto innovativo sia stato proposto a Peschici, prima località balneare in Italia, dopo l’attivazione a Biella».

Già da Pasqua la piattaforma «potrà essere utilizzata – conclude l’assessora – dai turisti che saranno in visita a Peschici.

In piazza Pertini sarà posto un monitor e il turista con il suo cellulare inquadrerà il Qr Code e potrà scaricare la piattaforma di facile accesso per chiunque, anche per i meno avvezzi all’utilizzo della macchina digitale».

Lo riporta l’agenzia Ansa.