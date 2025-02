PUGLIA: INCIDENTE SULLA STATALE 16 ‘ADRIATICA’ A SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT), TRAFFICO DEVIATO

San Ferdinando di Puglia (BT), 15 febbraio 2025 – La circolazione sulla strada statale 16 “Adriatica” in direzione Otranto è temporaneamente interrotta a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 730, nel territorio di San Ferdinando di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani.

Secondo le prime ricostruzioni, un’autovettura ha sbandato autonomamente e si è ribaltata, causando la chiusura temporanea della carreggiata in quella direzione. Le autorità competenti stanno lavorando per gestire l’emergenza e ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.

Dinamica dell’incidente e intervento delle autorità

L’incidente si è verificato in mattinata, quando un veicolo, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo per ribaltarsi sulla carreggiata. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre di soccorso, tra cui personale Anas, Forze dell’Ordine e operatori sanitari del 118, per prestare assistenza agli occupanti del mezzo e ripristinare le condizioni di sicurezza della strada.

Gli agenti della Polizia Stradale hanno avviato i rilievi per stabilire le dinamiche precise dell’accaduto. Al momento, non si registrano altri veicoli coinvolti, e non è ancora noto il numero di eventuali feriti. Le operazioni di rimozione del mezzo incidentato sono in corso, mentre il traffico viene deviato per garantire la sicurezza degli automobilisti in transito.

Viabilità: deviazioni e disagi per gli automobilisti

A seguito dell’incidente, la circolazione in direzione Otranto è stata deviata in uscita allo svincolo di San Ferdinando Sud. Gli automobilisti sono invitati a seguire i percorsi alternativi segnalati lungo la viabilità secondaria. È consigliata la massima prudenza alla guida, data la presenza di mezzi di soccorso e tecnici impegnati nelle operazioni di ripristino.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, comunica che l’intervento per la riapertura della carreggiata proseguirà fino al totale ripristino delle normali condizioni di sicurezza. L’azienda invita gli automobilisti a mantenersi informati sulle condizioni del traffico in tempo reale, attraverso l’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android.

Raccomandazioni per gli automobilisti