Ecco il programma ufficiale della 72^ edizione del Carnevale di Manfredonia (TUTTI GLI EVENTI)

SABATO 17 GENNAIO

Ore 19.00 | Piazza del Popolo

Manifestazione di apertura della 72a edizione del Carnevale di Manfredonia con la partecipazione

delle Majorettes ufficiali del Carnevale della Scuola di Arti sceniche My Dance di Rita VACCARELLA Spettacolo musicale Live band Wild Car

VENERDÌ 13 FEBBRAIO

Ore 18.00 | Salone Parrocchia Sacra Famiglia

CARNEVALE SENZA BARRIERE

Veglione mascherato con le associazioni e le case famiglia di Manfredonia coordinate da PASER, ANC e CRI.

SABATO 14 FEBBRAIO

Ore 19.30 – Corso Manfredi

IL MATRIMONIO DI ZE PÈPPE CARNEVÉLE

Arrivo in città delle maschere iconiche del Carnevale, Ze Pèppe e Siponta

DOMENICA 15 FEBBRAIO

SFILATA DELLE MERAVIGLIE, GRUPPI MASCHERATI E CARRI ALLEGORICI

… dalle ore 06.00 – Vendita di farrate calde per le vie della città

Ore 09.30

Piazza della Libertà (Stazione FF.SS.)

Raduno dei Partecipanti Piazzale della Libertà (Stazione FF.SS.)

Piazza Marconi

Opening: esibizioni di scuole di ballo, danza, ginnastica artistica e accademia di musica

Ore 16.30

PARTENZA GRAN PARATA MERAVIGLIE, GRUPPI MASCHERATI E CARRI ALLEGORICI

Apre la sfilata la Banda della Città di Manfredonia diretta dal M° Giovanni Esposto, le Majorettes ufficiali del Carnevale della Scuola di Arti sceniche My Dance di Rita Vaccarella, la Banda “A Ciambotta Frèsche” e la Banda musicale con le Majorettes dell’I.C. San Giovanni Bosco – Giordani

Testimonial della Sfilata: PAMELA PRATI

Presenta: ADRIANA PETRO – speaker e conduttrice di Kiss Kiss Radio

Percorso: Via Di Vittorio, Viale A. Moro, Piazza Marconi, Lungomare Nazario Sauro e Largo Diomede

DIRETTA TELEVISIVA: TeleNorba (Canale 10 Digitale Terrestre)

Live Streaming: Il Sipontino – Manfredonia TV – RM Centro – Rete Smash – Stato Quotidiano

Ore 17.00 | Corso Manfredi

LUNA PARK DEL CARNEVALE

Spettacolo musicale itinerante con Bande caratteristiche della città e del territorio, intrattenimento per bambini con artisti di strada, baby dance, giocolieri, mascotte, giochi, balli e bolle di sapone

Ore 20.00 | Palco Largo Diomede

IDEA MEDLEY SHOW

Spettacolo musicale live: un viaggio indimenticabile attraverso le melodie degli anni 70/80/90

con un mix travolgente di successi ed esibizioni live

LUNEDÌ 16 FEBBRAIO

Ore 16.30 | Teatro Lucio Dalla

20 MINUTI CON IL TUO CARNEVALE

Rassegna teatrale in collaborazione con gli istituti scolastici di Manfredonia

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO

GOLDEN NIGHT

SFILATA DELLE MERAVIGLIE, GRUPPI MASCHERATI E CARRI ALLEGORICI

Ore 10.30 | Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza

CORIANDOLI E SORRISI

Animazione e condivisione presso i reparti di Oncoematologia pediatrica e Pediatria generale.

Intrattenimento a cura di party con Gheghè

Ore 18.00

Piazzale Ferri

Raduno dei Partecipanti

Piazza Marconi

Opening: esibizioni di scuole di ballo, danza, ginnastica artistica e accademia di musica

Ore 19.00 | LUNGOMARE NAZARIO SAURO – MANFREDONIA GOLDEN NIGHT

PARTENZA GRAN PARATA MERAVIGLIE, GRUPPI MASCHERATI E CARRI ALLEGORICI

Apre la sfilata la Banda della Città di Manfredonia diretta dal M° Giovanni Esposto, le Majorettes ufficiali del Carnevale della Scuola di Arti sceniche My Dance di Rita Vaccarella e la Banda musicale con le Majorettes dell’I.C. San Giovanni Bosco – Giordani

Percorso: Piazzale Ferri, Largo Diomede, Lungomare Nazario Sauro, Piazza Marconi

Ore 19.00 | Vie del Centro storico

SOLENNI FUNERALI DI ZE PÈPPE

Ore 21.00 | Palco Largo Diomede

BATTITO COLORATO

Dj set con la conduzione di Luigia Riccardi e Dominik in collaborazione con Rete Smash

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO

Ore 18.30 | Piazzetta Mercato

63° VEGLIONCINO DEI BAMBINI

Festa in maschera e talent show per mascherine e costumi di Carnevale

SABATO 21 FEBBRAIO

NOTTE COLORATA

SFILATA DELLE MERAVIGLIE, GRUPPI MASCHERATI E CARRI ALLEGORICI

Ore 10.00 | Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana

POMPIEROPOLI – Un’esperienza immersiva e ricca di sorprese, con la visita al Museo. Ampie aree ludiche a disposizione dei bambini, che potranno indossare giacche e caschi da pompiere e provare un’avventura da veri eroi e trovare il leggendario biglietto d’oro.

Ore 18.00

Piazza della Libertà (Stazione FF.SS.)

Raduno dei partecipanti alla sfilata

Piazza Marconi

Opening: esibizioni di scuole di ballo, danza, ginnastica artistica e accademia di musica

Ore 19.00

PARTENZA GRAN PARATA MERAVIGLIE, GRUPPI MASCHERATI E CARRI ALLEGORICI

Apre la sfilata la Banda della Città di Manfredonia diretta dal M° Giovanni Esposto, le Majorettes ufficiali del Carnevale della Scuola di Arti sceniche My Dance di Rita Vaccarella e la Banda musicale e le Majorettes dell’I.C. San Giovanni Bosco – Giordani

Percorso: Via Di Vittorio, Viale A. Moro, Piazza Marconi, Lungomare Nazario Sauro e Largo Diomede

LIVE STREAMING: Manfredonia TV, Radio Manfredonia Centro, Il Sipontino.net, Rete Smash e Stato Quotidiano

Dalle ore 20.00 in poi … | Il Sogno di Marilù – Via San Lorenzo 269

LA NOTTE BIANCA DELLE FIABE

Evento culturale dedicato all’infanzia, esperienza letteraria e narrativa che si propone di valorizzare la narrazione e l’ascolto come strumenti educativi e culturali, offrendo ai bambini un tempo dedicato alle fiabe.

Ore 20.00 | Centro Storico

NOTTE COLORATA DEL CARNEVALE

Prende vita la notte più pazza della Puglia con animazione, divertimento, musica e degustazioni nelle vie più belle del centro storico della città

Ore 22.00 | Palco Piazza Papa Giovanni XXIII

Spettacolo della notte colorata

BALLA ITALIA – SHOW LIVE 100X100 ITALIANO

DOMENICA 22 FEBBRAIO

Piazza del Popolo

Ore 18.00 | ROTTURA DELLA PENTOLACCIA – Animazione per i più piccoli

Ore 20.00 | SPETTACOLO MUSICALE – Consegna trofei con i protagonisti della 72a edizione del Carnevale di Manfredonia

PRONTO CARNEVALE

Informazioni e accoglienza turistica a cura della Pro Loco Manfredonia

Tel. 0884/939670 – Cell. 3930207068

Apertura Info Point: Piazzetta Mercato (dal 15 al 21 febbraio dalle 17,00 alle 20,00)

MANFREDONIA IN TOUR

Visite guidate ed escursioni a cura dell’ associazione DauniaTuR APS

Info. : 0884/660558 – 348/8137728 – 340/1052608

e-mail: info@dauniatur.it | sito web: www.dauniatur.it

***

SPORT IN MASCHERA

DAL 09.02.2026 AL 13.02.2026

Lunedì e Giovedì Ore 20.00 | Martedì, Mercoledì e Venerdì Ore 18.30

PADEL IN MASCHERA – a cura di GIAMPIERO SCHIAVONE

Centro Sportivo San Carlo Sport – Via G. Di Vittorio

MARTEDÌ 10.02.2026

Ore 16.30

TENNIS IN MASCHERA – a cura di CIRCOLO TENNIS MANFREDONIA

Località Garzia Manfredonia

Ore 18.00

UN CANESTRO DI CORIANDOLI – a cura di TUCSON ANGEL E POLISPORTIVA MANFREDI

PalaDante – Via D. Alighieri

MERCOLEDÌ 11.02.2026

Ore 16.30

LATIN CARNAVAL – a cura di UNIVERSO MANFREDONIA

Sede Universo – Via Maramarco 9

Ore 17.00

CARNEVALE IN PISCINA – a cura di ICOS SPORTING CLUB e NUOTO MANFREDONIA

Piscina Comunale ICOS – Via Tenente M. Sinigaglia

Ore 17.00

TENNIS IN MASCHERA – a cura di TENNIS PRO

Impianti Sportivi G. Salvemini – Loc. Posta del Fosso

Ore 18.30

KARATE IN MASCHERA, IL CARNEVALE DELLA FUNAKOSHI – a cura di FUNAKOSHI

PalaTomaiuolo – Via L. Pirandello 10

GIOVEDÌ 12.02.2026

Ore 17.00

CALCIO IN MASCHERA – a cura di Manfredonia Calcio 1932

Stadio Miramare – Via San Giovanni Bosco

Ore 17.30

BALLANDO IN MASCHERA – a cura di PRIOLETTI DANCE ACADEMY

Sede Academy – Via dei Lecci 1

Ore 18.00

VOLLEY IN MASCHERA – a cura di VOLLEY LAB MANFREDONIA

Palestra Scuola Perotto – Via L. Allegato

Ore 18.15

KARATE IN MASCHERA – a cura di TEAM KARATE ZERULO

Palestra New Perfect – Piazza G. Bovio

SABATO 14.02.2026

Ore 09.30

CARNEVÉLE IN LOVE – a cura di GARGANO SAILING CLUB

Centro Nautico Sportivo Manfredonia – Banchina di Tramontana

Dal 13 al 22 febbraio 2026 il cuore della città si accende tra carri allegorici, gruppi mascherati, musica e iniziative inclusive. In calendario anche “Sport in maschera” dal 9 al 13 febbraio.

Manfredonia si prepara a vivere la 72ª edizione del Carnevale con un programma ricco di eventi tra tradizione, spettacolo e partecipazione. Il clou è rappresentato dalle Sfilate delle Meraviglie, con carri allegorici e gruppi mascherati in più appuntamenti, affiancate da serate musicali, iniziative per bambini e momenti dedicati all’inclusione sociale.

Il calendario entra nel vivo con “Carnevale senza barriere”: venerdì 13 febbraio, alle 18, nel Salone della Parrocchia Sacra Famiglia, veglione mascherato con associazioni e case famiglia coordinate da PASER, ANC e CRI. Sabato 14 febbraio alle 19.30 su Corso Manfredi va in scena uno dei momenti simbolici: “Il matrimonio di Ze Pèppe Carnevéle”, con l’arrivo in città delle maschere iconiche Ze Pèppe e Siponta.

Domenica 15 febbraio è il primo grande giorno di festa con la Sfilata delle Meraviglie. Dalle 6 del mattino torna anche la tradizione della vendita di farrate calde per le vie cittadine.

Alle 16 il raduno è in Piazza della Libertà (Stazione FF.SS.), con opening in Piazza Marconi: esibizioni di scuole di ballo, danza, ginnastica artistica e accademia di musica.

La partenza della Gran Parata è fissata alle 16.30: aprono la sfilata la Banda della Città di Manfredonia diretta dal M° Giovanni Esposto, le Majorettes ufficiali della scuola My Dance di Rita Vaccarella, la banda “A Ciambotta Frèsche” e la banda con le majorettes dell’I.C. San Giovanni Bosco – Giordani.

Testimonial della sfilata: Pamela Prati. Conduce Adriana Petro (Kiss Kiss Radio).

Percorso: Via Di Vittorio, Viale A. Moro, Piazza Marconi, Lungomare Nazario Sauro, Largo Diomede.

Diretta televisiva su TeleNorba (canale 10 DTT) e live streaming anche su Stato Quotidiano insieme ad altre piattaforme locali.

Il pomeriggio continua alle 17 su Corso Manfredi con il Luna Park del Carnevale (bande itineranti, artisti di strada, baby dance, mascotte e animazione). In serata, alle 20 sul palco di Largo Diomede, spazio all’Idea Medley Show, viaggio musicale tra anni 70/80/90.

Lunedì 16 febbraio alle 16.30, al Teatro Lucio Dalla, va in scena “20 minuti con il tuo Carnevale”, rassegna teatrale in collaborazione con gli istituti scolastici.

Martedì 17 febbraio è la giornata della Manfredonia Golden Night: alle 10.30 all’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza l’iniziativa “Coriandoli e sorrisi” nei reparti pediatrici. In serata, raduno alle 18 a Piazzale Ferri e alle 19 partenza della parata sul Lungomare Nazario Sauro (percorso: Piazzale Ferri, Largo Diomede, Lungomare N. Sauro, Piazza Marconi). Alle 19, nel centro storico, anche i SolennI funerali di Ze Pèppe. Chiusura alle 21 (Largo Diomede) con “Battito Colorato”, dj set con Luigia Riccardi e Dominik in collaborazione con Rete Smash.

Giovedì 19 febbraio alle 18.30 in Piazzetta Mercato torna il 63° Veglioncino dei bambini, festa in maschera e talent show.

Sabato 21 febbraio è la Notte Colorata con nuova Sfilata delle Meraviglie: raduno alle 18 (Stazione) e partenza alle 19. In programma anche:

“Pompieropoli” (ore 10 , Museo Storico dei Pompieri e CRI) con attività per bambini;

dalle 20 “La Notte Bianca delle Fiabe” (Il Sogno di Marilù, Via San Lorenzo 269);

dalle 20 nel centro storico la Notte Colorata del Carnevale tra animazione, musica e degustazioni;

alle 22 in Piazza Papa Giovanni XXIII lo show live “Balla Italia – 100×100 italiano”.

Domenica 22 febbraio in Piazza del Popolo il finale: alle 18 Rottura della Pentolaccia per i più piccoli e alle 20 spettacolo musicale con consegna dei trofei ai protagonisti dell’edizione.

Info utili

Pronto Carnevale (accoglienza turistica – Pro Loco Manfredonia)

Tel. 0884/939670 – Cell. 3930207068

Info Point: Piazzetta Mercato (dal 15 al 21 febbraio, 17–20)

Manfredonia in tour (visite guidate – DauniaTuR APS)

Info: 0884/660558 – 348/8137728 – 340/1052608

Email: info@dauniatur.it – Sito: www.dauniatur.it

Sport in maschera: eventi dal 9 al 13 febbraio

In calendario anche “Sport in maschera” con padel, tennis, basket, piscina, latin, calcio, volley e karate. Tra gli appuntamenti: