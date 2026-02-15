FOGGIA – È già tempo di nuove valutazioni in casa Calcio Foggia 1920. Dopo le improvvise dimissioni di Vincenzo Cangelosi, maturate a pochi giorni dal suo insediamento e dopo appena due partite ufficiali, la dirigenza rossonera è al lavoro per individuare il prossimo allenatore a cui affidare la guida tecnica della squadra. La situazione resta fluida e delicata, con il club chiamato a intervenire rapidamente per garantire stabilità in un momento segnato da risultati negativi e da un clima di forte incertezza.

Tra i profili sondati nelle ultime ore c’è quello di Gaetano Fontana, classe 1970, ex allenatore di Gubbio e Latina. Secondo quanto emerge, ci sarebbero stati dei contatti esplorativi con il tecnico, già valutato dalla società anche prima dell’arrivo di Cangelosi. Fontana rappresenterebbe una soluzione di esperienza per la categoria, con un percorso costruito tra Serie C e Serie D e una conoscenza approfondita delle dinamiche del campionato.

Il Foggia, reduce da una serie di risultati negativi, non può permettersi ulteriori incertezze. La priorità della nuova proprietà è quella di individuare un profilo capace di dare equilibrio, identità e continuità a un gruppo chiamato a reagire per allontanarsi dalle zone pericolose della classifica. Le prossime ore potrebbero essere decisive per definire il futuro della panchina rossonera e restituire serenità a un ambiente scosso dall’ennesimo cambio tecnico della stagione. Lo riporta casadic.com.