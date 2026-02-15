Edizione n° 5978

Home // Cronaca // Foggia, truffa a un anziano con la tecnica del “finto nipote”: arrestati due giovani

TRUFFA FOGGIA Foggia, truffa a un anziano con la tecnica del “finto nipote”: arrestati due giovani

Determinante la perquisizione del veicolo su cui viaggiavano: all’interno sono stati trovati diversi monili in oro e circa 2mila euro in contanti.

Controlli Carabinieri notte (ph Umbria Journal)

Controlli Carabinieri notte (ph Umbria Journal)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Si fingono il nipote in difficoltà e un maresciallo dei Carabinieri per raggirare un anziano e farsi consegnare denaro e gioielli. È la truffa scoperta dai Carabinieri della Compagnia di Foggia, che lo scorso 2 febbraio hanno arrestato in flagranza un 19enne e un 24enne, entrambi originari della Campania.

I due giovani, già segnalati dai militari della Stazione di Conversano (Bari) come possibili autori di un raggiro messo a segno nella stessa mattinata in quel Comune, sono stati intercettati all’ingresso di Foggia e sottoposti a controllo.

Determinante la perquisizione del veicolo su cui viaggiavano: all’interno sono stati trovati diversi monili in oro e circa 2mila euro in contanti. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, il denaro e i preziosi sarebbero stati sottratti a un anziano nato nel 1939, residente a Conversano.

La vittima ha denunciato di essere stata contattata telefonicamente da un uomo che, fingendosi suo nipote, gli aveva raccontato di trovarsi in difficoltà a causa di un presunto pignoramento. Per risolvere la situazione, l’anziano avrebbe dovuto consegnare una somma di denaro a un maresciallo dei Carabinieri che si sarebbe presentato di lì a poco presso la sua abitazione per “liberare” il giovane, trattenuto in caserma.

Poco dopo, alla porta dell’anziano si sarebbero presentati i due indagati, poi riconosciuti dalla vittima. Per entrambi sono scattate le manette.

Il 5 febbraio il Gip del Tribunale di Foggia ha convalidato gli arresti, disponendo la misura della custodia cautelare: per uno dei due il carcere, per l’altro gli arresti domiciliari.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e gli indagati, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità giudiziaria, non possono essere considerati colpevoli fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

