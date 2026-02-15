Edizione n° 5977

Home // Manfredonia // Gran Parata Carnevale Manfredonia, modifiche alla viabilità fino alle 22:00: percorso e strade interessate

CARNEVALE MANFREDONIA Gran Parata Carnevale Manfredonia, modifiche alla viabilità fino alle 22:00: percorso e strade interessate

Il corteo attraverserà Piazza della Libertà, Viale Aldo Moro, Piazza Marconi, Lungomare Nazario Sauro e Largo Diomede, coinvolgendo alcune delle principali arterie cittadine.

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Febbraio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

FOGGIA – Cambia la viabilità cittadina in occasione della Gran Parata del 15 febbraio. A causa delle avverse condizioni meteo, la sfilata si svolgerà nel pomeriggio lungo il percorso già stabilito, con conseguente proroga dei provvedimenti di traffico fino alle ore 22:00 e comunque fino al termine della manifestazione.

Il corteo attraverserà Piazza della Libertà, Viale Aldo Moro, Piazza Marconi, Lungomare Nazario Sauro e Largo Diomede, coinvolgendo alcune delle principali arterie cittadine.

Divieti prorogati e rimozione forzata

L’amministrazione ha disposto la proroga del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nelle vie interessate dal percorso e nelle aree già indicate nella precedente ordinanza.

Tra le strade coinvolte figurano:

  • Via G. Di Vittorio

  • Viale Aldo Moro

  • Piazza Marconi

  • Lungomare N. Sauro

  • Corso Roma

  • Piazzale Ferri

Le limitazioni riguarderanno anche tutte le zone già comprese nei precedenti provvedimenti, con controlli rafforzati per garantire il corretto svolgimento dell’evento.

L’appello alla cittadinanza

Dal Comune arriva l’invito a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo gli spostamenti, al fine di evitare disagi.

«Stiamo facendo il possibile per garantire il buon andamento della manifestazione e assicurare le necessarie condizioni di sicurezza – fanno sapere gli organizzatori – confidando nella collaborazione e nel senso civico di tutti per il rispetto delle disposizioni contenute nell’ordinanza».

La Gran Parata rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario cittadino. L’auspicio è che, nonostante le modifiche dovute al maltempo, l’evento possa svolgersi in un clima di festa e partecipazione, nel pieno rispetto delle regole e della sicurezza pubblica.

LASCIA UN COMMENTO