FOGGIA – Cambia la viabilità cittadina in occasione della Gran Parata del 15 febbraio. A causa delle avverse condizioni meteo, la sfilata si svolgerà nel pomeriggio lungo il percorso già stabilito, con conseguente proroga dei provvedimenti di traffico fino alle ore 22:00 e comunque fino al termine della manifestazione.
Il corteo attraverserà Piazza della Libertà, Viale Aldo Moro, Piazza Marconi, Lungomare Nazario Sauro e Largo Diomede, coinvolgendo alcune delle principali arterie cittadine.
Divieti prorogati e rimozione forzata
L’amministrazione ha disposto la proroga del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nelle vie interessate dal percorso e nelle aree già indicate nella precedente ordinanza.
Tra le strade coinvolte figurano:
-
Via G. Di Vittorio
-
Viale Aldo Moro
-
Piazza Marconi
-
Lungomare N. Sauro
-
Corso Roma
-
Piazzale Ferri
Le limitazioni riguarderanno anche tutte le zone già comprese nei precedenti provvedimenti, con controlli rafforzati per garantire il corretto svolgimento dell’evento.
L’appello alla cittadinanza
Dal Comune arriva l’invito a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo gli spostamenti, al fine di evitare disagi.
«Stiamo facendo il possibile per garantire il buon andamento della manifestazione e assicurare le necessarie condizioni di sicurezza – fanno sapere gli organizzatori – confidando nella collaborazione e nel senso civico di tutti per il rispetto delle disposizioni contenute nell’ordinanza».
La Gran Parata rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario cittadino. L’auspicio è che, nonostante le modifiche dovute al maltempo, l’evento possa svolgersi in un clima di festa e partecipazione, nel pieno rispetto delle regole e della sicurezza pubblica.
