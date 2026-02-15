FOGGIA – Cambia la viabilità cittadina in occasione della Gran Parata del 15 febbraio. A causa delle avverse condizioni meteo, la sfilata si svolgerà nel pomeriggio lungo il percorso già stabilito, con conseguente proroga dei provvedimenti di traffico fino alle ore 22:00 e comunque fino al termine della manifestazione.

Il corteo attraverserà Piazza della Libertà, Viale Aldo Moro, Piazza Marconi, Lungomare Nazario Sauro e Largo Diomede, coinvolgendo alcune delle principali arterie cittadine.

Divieti prorogati e rimozione forzata

L’amministrazione ha disposto la proroga del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nelle vie interessate dal percorso e nelle aree già indicate nella precedente ordinanza.

Tra le strade coinvolte figurano:

Via G. Di Vittorio

Viale Aldo Moro

Piazza Marconi

Lungomare N. Sauro

Corso Roma

Piazzale Ferri

Le limitazioni riguarderanno anche tutte le zone già comprese nei precedenti provvedimenti, con controlli rafforzati per garantire il corretto svolgimento dell’evento.

L’appello alla cittadinanza

Dal Comune arriva l’invito a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo gli spostamenti, al fine di evitare disagi.

«Stiamo facendo il possibile per garantire il buon andamento della manifestazione e assicurare le necessarie condizioni di sicurezza – fanno sapere gli organizzatori – confidando nella collaborazione e nel senso civico di tutti per il rispetto delle disposizioni contenute nell’ordinanza».

La Gran Parata rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario cittadino. L’auspicio è che, nonostante le modifiche dovute al maltempo, l’evento possa svolgersi in un clima di festa e partecipazione, nel pieno rispetto delle regole e della sicurezza pubblica.