Eccovi la mia ultimissima “creazione digitale” (ottenuta con “raphael.app”). Essa è un espresso omaggio a Renzo Arbore. Una rappresentazione virtuale in cui, oltre all’ironia bonaria, vi sono anche vari rimandi simbolici. Ma torniamo più strettamente ad Arbore, che, come è noto, non è soltanto uno straordinario showman, musicista e talent scout, ma anche un appassionato e instancabile collezionista di oggetti in plastica, nonché di curiosi gadget provenienti da ogni parte del mondo (oggetti che, tra non molto tempo, saranno custoditi ed esposti nella “Casa Arbore” di Foggia). La sua passione per il “kitsch intelligente“, per il colore e per l’oggetto “pop” (elevato a “feticcio culturale”), diventa, in questo caso, chiave di lettura dell’intera composizione.

In questa composizione, difatti, vi è un ribaltamento di ruolo: il celebre artista foggiano, collezionista di gadget, si trasforma egli stesso in un gadget, entrando in dialogo con altre due icone assolute dello spettacolo e della cultura italiana, ossia Roberto Benigni ed Antonio De Curtis, universalmente conosciuto come Totò. È un’operazione, dunque, che mescola (volutamente) sacro e profano, cultura alta e cultura popolare, memoria e immaginazione digitale.

Benigni, in questa mia rappresentazione virtuale, è raffigurato come un pupazzo a molla, che fuoriesce da una coloratissima scatolina. Ciò in un’esplosione di energia e vitalità, che ben richiama la sua cifra espressiva: travolgente, poetica, irriverente e profondamente colta. Accanto a lui compaiono un mezzobusto bronzeo di Dante (evidente rimando alla sua celebre opera divulgativa dedicata alla “Divina Commedia“) e un cuoricino trafitto da una piccola bandierina tricolore italiana, simbolo di quell’amore appassionato per la cultura e l’identità nazionale, che ha spesso caratterizzato le sue performance.

Totò, invece, è raffigurato in modo monumentale, a mezzobusto, con una espressione assorta e lievemente seriosa. La sua presenza è solenne e scultorea.

Voglio però ritornare, seppure brevemente, ad Arbore, ossia al protagonista ideale di questa mia “creazione digitale”. Egli è rappresentato (a figura intera) con il suo inseparabile clarinetto e il suo inconfondibile abbigliamento. La sua postura suggerisce movimento e ritmo, come se fosse pronto per una delle sue celebri performance musicali. Sul suo pantalone bianco spicca un piccolo corno napoletano (di colore rosso), dettaglio non casuale: amuleto scaramantico per eccellenza, ma anche simbolo di quella Napoli musicale e ironica, che tanto ha influenzato la sua carriera artistica.

In questa mia opera, in conclusione, oltre a celebrare quei tre giganti dello spettacolo, ho anche tentato (spero di esserci riuscito, almeno in parte) di mettere in risalto un nuovo modo, tutto italiano, di intendere l’arte contemporanea digitale.

Francesco Granatiero