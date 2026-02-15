Manfredonia abbraccia Haisyn “Ai nostri bambini avete donato luce e speranza”

“Sincera e profonda gratitudine” da parte della città di Haisyn e della direzione del Liceo n. 7 di Haisyn alla comunità e all’Amministrazione della città di Manfredonia per “l’accoglienza straordinariamente calorosa riservata ai nostri bambini, per le porte aperte delle vostre case e per i vostri grandi cuori”.

“Desideriamo esprimere un ringraziamento speciale al sindaco Domenico La Marca e alla vicesindaca Cecilia Simone per il loro sostegno e la loro vicinanza”, dice a StatoQuotidiano.it la dottoressa Oksana Matviienko – Vicepresidente del Consiglio Comunale di Haisyn.

“Per i nostri bambini, questo viaggio, nell’ambito del progetto “100×100 Ponti dell’Istruzione” del Congresso Nazionale UAI, è stato molto più di un semplice spostamento: è stata l’opportunità di sentire, almeno per un po’, calma, sicurezza e stabilità; di percepire che l’infanzia può essere piena di luce, sorrisi sinceri e cura da parte degli adulti.

Siamo sinceramente grati a ogni famiglia italiana, a ogni volontario e a ogni cittadino di Manfredonia che ha contribuito all’organizzazione e al sostegno di questa iniziativa. La vostra umanità, sensibilità e solidarietà sono diventate, per i nostri bambini, un vero esempio di unità e amicizia internazionale.

Un ringraziamento speciale e particolare a Liuba Shynkarchuk del Congresso Nazionale delle Associazioni Ucraine in Italia per l’organizzazione professionale, il coordinamento e la cura quotidiana. Proprio grazie alla vostra perseveranza, responsabilità e al vostro cuore sincero, questo viaggio si è svolto al massimo livello.

Desideriamo inoltre ringraziare l’associazione “Uniti per Ucraina” e tutti i benefattori della città di Bari per il loro prezioso contributo e per la solidarietà dimostrata. Apprezziamo profondamente il sostegno che oggi ricevono i bambini ucraini. In tempi di grandi prove, gesti di solidarietà come questi assumono un valore speciale”, conclude Oksana Matviienko.