Una città ha diversi criteri per essere misurata o per misurarsi con se stessa. Ha diverse velocità, diversi passi con cui camminare. Ci sono cose più visibili e altre un po’ meno. Ma, tra tutte, la vera misura è data da coloro che sono più fragili, quasi invisibili: coloro che spesso rischiano di non contare più nulla, di restare soli e isolati, chiusi tra le quattro mura di casa.

Coloro che hanno smesso di produrre, di essere efficienti, di occupare ruoli. Hanno smesso di essere utili a qualcuno, di contare e di avere un peso. La loro leggerezza, se da un lato a volte commuove, dall’altro invece interroga e interpella.

Costoro sono gli anziani, e per lo più donne: donne anziane che, guardandosi allo specchio, rischiano di non percepire più il volume della propria unicità, lo spessore della propria dignità.

Ebbene, vederli oggi ballare insieme è come un riscatto, per dire: “Ecco, ci siamo. Esistiamo anche noi, con tutte le nostre fragilità”.

È il Progetto Nicodemo, che da 24 anni va avanti grazie alle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida, presso l’Istituto “S. Francesco da Paola” nel quartiere Croce-Di Vittorio. Senza rumore, senza troppa esibizione. Per invecchiare restando giovani. Per invecchiare insieme e bene. Per superare il senso di abbandono. Basta poco per rendere felici queste persone.

Non è solo carità, o peggio sterile pietismo: è politica, è cultura, è cittadinanza, è fraternità, è comunità. È rivoluzione. Silenziosa, ma strepitosa.