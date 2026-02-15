Edizione n° 5978

Momento delicato in casa Foggia, Casillo rompe il silenzio: "Lotteremo fino all'ultimo respiro"

CASILLO CRISI Momento delicato in casa Foggia, Casillo rompe il silenzio: “Lotteremo fino all’ultimo respiro”

Dopo le dimissioni lampo di Cangelosi, il nuovo socio interviene sui social: “In cinque giorni abbiamo già preso decisioni importanti”

Foggia, al via l’era Casillo–De Vitto: “Un progetto condiviso, niente nostalgia ma programmazione”

Foggia, al via l’era Casillo–De Vitto - ph maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Febbraio 2026
Cronaca

FOGGIA – Clima teso e grande incertezza in casa Calcio Foggia 1920 dopo la quinta sconfitta consecutiva, la terza tra le mura amiche dello stadio “Pino Zaccheria”. Al termine della gara contro l’Atalanta U23, decisa da una rete degli ospiti, la sala stampa era rimasta deserta: la società aveva scelto il silenzio.

Poche ore più tardi, in un comunicato stringato, è arrivata la notizia delle dimissioni di mister Vincenzo Cangelosi. Una decisione clamorosa, maturata dopo appena due partite e a meno di una settimana dall’annuncio ufficiale del suo arrivo sulla panchina rossonera.

A rompere il silenzio è stato Gennaro Casillo, nuovo patron del Foggia insieme a Giuseppe De Vitto, che solo martedì 10 febbraio 2026 ha formalmente rilevato il club. “Abbiamo acquisito la società martedì 10 febbraio 2026. Solo cinque giorni fa – ha ricordato Casillo –. C’è chi sostiene che non abbiamo un progetto sportivo, che non esista un organigramma. In cinque giorni non è semplice intervenire su tutti i fronti”. Il nuovo socio ha sottolineato le difficoltà incontrate nella fase di transizione societaria: “Un’azienda è fatta di persone, di rapporti, di contratti. Nella fase transitoria non è stato facile operare al meglio e prendere decisioni importanti. Eppure le abbiamo prese”.

Casillo ha poi affrontato il tema del mercato, definendolo “complesso”, sia per il poco tempo a disposizione sia per l’attuale posizione di classifica, oltre che per le procedure interne da rispettare. “Abbiamo rischiato? Siamo stati folli? Sì. Ma vi assicuro una cosa: lotteremo fino all’ultimo respiro, per l’amore che abbiamo verso la nostra Città e per questi colori”. Lo riporta foggiatoday.it.

