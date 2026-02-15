Edizione n° 5977

GIORDANO FOGGIA Premio Lirico Internazionale “Giordano”: gala sold out e messaggio a sorpresa di Eleonora Buratto

A rendere ancora più intensa l’atmosfera del Gala è stato il messaggio a sorpresa del soprano Eleonora Buratto, inviato dal camerino “prima della prima”

Premio Lirico Internazionale “Umberto Giordano”: gala sold out e messaggio a sorpresa di Eleonora Buratto

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Febbraio 2026
Foggia

FOGGIA – Talento, visione e qualità artistica: la XXIV edizione del Premio Lirico Internazionale “Umberto Giordano” si è chiusa con un bilancio più che positivo e con un Teatro “Giordano” gremito in occasione del Concerto di Gala dei Vincitori. La manifestazione, svoltasi dal 9 al 12 febbraio a Foggia, ha confermato la propria vocazione di palestra d’eccellenza per i giovani interpreti della lirica internazionale, nella rinnovata formula “In Festival”, con la direzione artistica del M° Maria Paola De Luca.

Sul palco, accanto ai vincitori del concorso – accompagnati al pianoforte dal M° Claudia Mariano – si sono esibiti anche ospiti di prestigio: il Coro Dauno “Umberto Giordano” diretto dal M° Luciano Fiore, il Trio da Camera Giordaniano (Laura Aprile, Daniele Miatto e Sabina Sellitri) e il baritono Alberto Petricca, vincitore del Premio nel 2021, al quale è stato conferito uno speciale riconoscimento alla carriera, a testimonianza del legame duraturo tra il Premio e gli artisti cresciuti nel suo percorso.

La sorpresa della serata: l’incoraggiamento di Eleonora Buratto “prima della prima”

A rendere ancora più intensa l’atmosfera del Gala è stato il messaggio a sorpresa del soprano Eleonora Buratto, inviato dal camerino “prima della prima”. Proprio il 12 febbraio, infatti, Buratto è stata impegnata a Milano, al Teatro Dal Verme, nella prima assoluta di “Marina”, opera giovanile di Umberto Giordano. Parole di incoraggiamento e affetto rivolte ai vincitori, accolte con commozione dal pubblico e dagli artisti in sala: un momento che ha segnato emotivamente la serata.

Suggestivo anche l’omaggio ad “Andrea Chénier”, impreziosito dagli abiti realizzati dalla Sartoria Shangrillà, che hanno contribuito a dare ulteriore forza visiva alle interpretazioni in scena.

La giuria e i vincitori: alto profilo e livello artistico elevatissimo

Le prove concorsuali sono state valutate da una giuria di altissimo profilo, presieduta dalla musicologa Paola De Simone e composta da Giulia Ambrosio, Pasquale Menchise, Agostino Ruscillo, Maria Cristina Bellantuono, Samantha Berardino, Angelarosa Ricco e Nunzia La Forgia. Un lavoro che ha messo in luce un livello artistico elevatissimo e ha portato all’assegnazione dei premi principali.

Ecco i vincitori della XXIV edizione:

  • 1° Premio: soprano Claudia Urru

  • 2° Premio ex aequo: baritono coreano Jo Wonjun e soprano Federica Venturi

  • 3° Premio: baritono cinese Xu Haichen

Assegnati anche i Premi Speciali: Premio Lions Club Umberto Giordano per la migliore esecuzione di un’aria giordaniana a Jo Wonjun, per l’intensità interpretativa e la consapevolezza stilistica – Premio della Critica (Fondazione dei Monti Uniti di Foggia) a Federica Venturi, per una vocalità identitaria e un percorso artistico di grande interesse

A Claudia Urru, oltre al primo premio, sono stati assegnati anche due Concerti Premio: la partecipazione alla XII edizione 2026 di Ad Libitum Festival e il ruolo di Violetta nelle recite de “La Traviata” in programma al Teatro Stabile di Potenza.

Infine: Premio Miglior Voce Italiana (Lions Club Monti Dauni Meridionali) al tenore Luigi De Luca – Premio Miglior Voce Giovane Femminile (Club Soroptimist di Foggia) al soprano ucraino Veronika Foia

Il Premio è organizzato e sostenuto dal Comune di Foggia, che gli organizzatori ringraziano per il costante supporto, insieme alla Sindaca Maria Aida Episcopo, all’Assessorato alla Cultura, al consigliere Pasquale Ciruolo e all’assessore Giulio De Santis, per aver creduto e investito in un progetto che da oltre vent’anni valorizza la tradizione lirica, il nome di Umberto Giordano e i giovani talenti della scena internazionale.

LASCIA UN COMMENTO