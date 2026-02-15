Professore dell’Einaudi medicato in ospedale: sette giorni di prognosi. Indagini in corso

FOGGIA – Un grave episodio di violenza si è verificato nella mattinata di venerdì 13 febbraio all’interno dell’istituto superiore “Luigi Einaudi” di Foggia, dove un docente è stato aggredito dal padre di una studentessa durante l’orario di lezione.

Secondo quanto ricostruito, l’insegnante di lingue e letteratura straniera avrebbe richiamato una studentessa di 14 anni, iscritta al primo anno. In seguito al rimprovero, la ragazza avrebbe contattato telefonicamente il padre, che poco dopo si è presentato presso l’istituto scolastico.

L’uomo sarebbe riuscito a eludere la sorveglianza approfittando dell’apertura momentanea del portone d’ingresso, entrando così nell’edificio e dirigendosi direttamente nell’aula dove si stava svolgendo la lezione. Dopo un acceso confronto verbale con il professore, il genitore lo avrebbe schiaffeggiato davanti agli studenti.

Immediato l’intervento dei carabinieri e dei sanitari del 118. Il docente è stato trasportato al pronto soccorso, dove è stato visitato e successivamente dimesso con una prognosi di sette giorni. L’aggressore si è allontanato subito dopo l’episodio. Sono in corso le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

Il dirigente scolastico, Lanfranco Barisano, ha parlato di un’“azione fulminea”, spiegando che l’uomo avrebbe approfittato dell’ingresso di un altro genitore per accedere all’istituto.

“Sono enormemente dispiaciuto per il docente e preoccupato per lo choc subito dagli studenti che hanno assistito all’aggressione. Provvederò ad attivare incontri con alunni e famiglie”, ha dichiarato il preside.

Barisano ha inoltre precisato che episodi analoghi non si erano mai verificati in precedenza all’interno dell’istituto e che saranno attivate tutte le procedure necessarie per garantire la tutela degli alunni e del personale scolastico. L’accaduto riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nelle scuole e sul crescente fenomeno delle aggressioni ai danni del personale docente, con ripercussioni non solo fisiche ma anche psicologiche per l’intera comunità scolastica. Lo riporta Antennasud.it.