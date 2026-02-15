Edizione n° 5978

SCHLEIN DDL BONGIORNO Regione Puglia – Schlein: “Ddl Bongiorno irricevibile, Meloni torni indietro”

Regione Puglia – Schlein: “Ddl Bongiorno irricevibile, Meloni torni indietro” Segretaria Pd a Bari alla manifestazione: “Si reintroduca il consenso”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Febbraio 2026
BARI, 15 febbraio 2026 – “Per noi il ddl Bongiorno è semplicemente irricevibile, è un passo indietro nella tutela delle donne”. Lo ha dichiarato la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, intervenendo in piazza Umberto a Bari alla manifestazione organizzata per contestare la modifica dell’articolo 609 bis del codice penale.

Schlein ha ricordato che in precedenza “avevamo fatto un accordo e approvato all’unanimità una legge che introduce finalmente il consenso, come previsto dalla Convenzione di Istanbul: una legge che dice che solo sì è sì e senza consenso è stupro, è violenza”.

Secondo la leader dem, la modifica proposta rappresenta un arretramento: “L’utilità di quella legge era proprio questa innovazione, mettere il principio del consenso dentro la legge italiana per sostenere le donne. Invece hanno tolto il consenso dalla legge, l’hanno cambiata in dissenso: non è la stessa cosa. Si rischia di mettere un carico ulteriore sulle spalle delle donne e delle vittime, e per questo noi ci batteremo duramente”.

La segretaria del Pd ha quindi rivolto un appello alla presidente del Consiglio: “È davvero grave che Giorgia Meloni non sia stata all’accordo che era stato preso. Chiedo a lei e a tutto il centrodestra di tornare sui propri passi e di reinserire il consenso in quella legge”.

Alla manifestazione erano presenti anche il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia, il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e il sindaco di Bari, Vito Leccese.

Lo riporta l’Ansa.

