BERGAMO – Ha afferrato una bambina di appena un anno e mezzo e ha tentato di strapparla dalle braccia della madre, trascinandola con forza verso l’interno del supermercato. Sono stati momenti di puro terrore quelli vissuti intorno alle 13 di ieri in un centro commerciale di Bergamo, dove una famiglia è stata vittima di un’aggressione improvvisa e violenta.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo – un cittadino rumeno, senza fissa dimora e incensurato – è entrato nel supermercato mentre una coppia, insieme alla figlioletta, si stava dirigendo verso l’uscita. All’improvviso si è avventato sulla piccola, afferrandola per le gambe nel tentativo di sottrarla alla madre, che la teneva per mano.

La donna ha reagito con prontezza e determinazione, opponendosi con tutte le sue forze e chiedendo aiuto. Le sue urla hanno attirato l’attenzione del padre della bambina, che si trovava a breve distanza, e di alcuni clienti e addetti alla vigilanza. L’uomo è stato bloccato e immobilizzato fino all’arrivo della polizia.

La volante intervenuta sul posto ha messo in sicurezza la minore e accompagnato l’aggressore in questura. Le successive indagini, supportate dalle testimonianze raccolte e dall’analisi delle immagini di videosorveglianza, hanno consentito di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato con le accuse di sequestro di persona aggravato – poiché commesso ai danni di una minore di 14 anni – e lesioni personali aggravate. È stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto la custodia cautelare in carcere in attesa della convalida.

La bambina resta sotto osservazione, mentre la famiglia è sotto shock per quanto accaduto. Un episodio che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi pubblici e che ha profondamente colpito la comunità locale, sconvolta dalla brutalità di un gesto tanto improvviso quanto incomprensibile. Lo riporta leggo.it.