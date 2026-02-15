Tragedia di Crans-Montana, “Il Cuore di Foggia” consegna 13 chili di capelli per i feriti dell’incendio

CRANS-MONTANA – Un carico di solidarietà partito da Foggia e arrivato nel cuore della Svizzera. Nel giorno di San Valentino, la delegazione dell’associazione di volontariato “Il Cuore di Foggia”, guidata dalla presidente Jole Figurella, ha raggiunto il Canton Vallese per consegnare 13 chili di capelli all’associazione Crans-Montana Solidarité, con sede a Sierre.

Le donazioni saranno utilizzate per realizzare parrucche destinate ai ragazzi rimasti ustionati nel drammatico incendio divampato la notte di Capodanno a Crans-Montana, tragedia che ha causato 41 vittime, in gran parte giovanissimi.

“L’amore si trasforma in un gesto concreto, reale, potente. Dopo mesi di impegno, telefonate, incontri, spedizioni, chilometri macinati e cuori uniti, oggi questa meravigliosa iniziativa diventa realtà”, ha scritto Jole Figurella durante il viaggio verso la Svizzera. Trecce lunghe fino a 60 centimetri – definite dalla presidente “tagli di coraggio, di amore, di speranza” – sono state raccolte in poche settimane grazie alla generosità di donatori provenienti da tutta Italia, che hanno risposto all’appello lanciato dall’associazione foggiana. La prima tappa della missione è stata il memoriale dedicato alle vittime del rogo, un momento di raccoglimento prima della consegna ufficiale. Alla raccolta hanno contribuito parrucchieri, centri di formazione e singoli cittadini: “Ognuno ha fatto la sua parte, con il cuore”, ha sottolineato Figurella.

Le parrucche saranno realizzate in Italia, a Carini, in provincia di Palermo, da un centro specializzato.

“Un ponte di solidarietà che unisce l’Italia e la Svizzera attraverso l’amore. Oggi chi ha scelto di tagliarsi i capelli può gioire con me. Perché ogni ciocca racconta una storia. Ogni treccia è un abbraccio. Ogni dono è una promessa di speranza”, ha scritto la presidente dell’associazione. La raccolta solidale era stata avviata meno di un mese fa, dopo una missione di tre giorni a Crans-Montana della stessa Figurella insieme al gruppo “Psicologi per il Popolo”, realtà che collabora con la Protezione Civile per offrire supporto psicologico e sanitario nelle situazioni di emergenza.

In pochi giorni l'iniziativa è diventata virale, fino a raggiungere il risultato dei 13 chili di capelli consegnati in Svizzera. Un gesto simbolico e concreto al tempo stesso, che testimonia come la solidarietà possa superare confini geografici e trasformarsi in aiuto tangibile per chi vive una tragedia.