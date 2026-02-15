SAN SEVERO – Un post dai toni duri pubblicato sui social dalla presidente del Consiglio comunale di San Severo, Rosa Caposiena, accende lo scontro politico in città e riporta al centro del dibattito il tema dell’imparzialità delle cariche istituzionali.

Nel mirino della presidente finisce l’ex consigliere comunale Ciro Pistillo, dimessosi un mese fa. Parole taglienti quelle utilizzate da Caposiena: “Quando era in maggioranza, quel poco tempo che mi è capitato di starci insieme, non emetteva suono. Un fantasma”. E ancora: “Se avesse avuto coraggio faceva il consigliere d’opposizione, ma evidentemente non sapeva fare né l’uno e né l’altro”. In un passaggio, l’ex consigliere viene anche definito un “burattino”.

La replica di Pistillo

Non tarda ad arrivare la risposta del diretto interessato. Pistillo respinge le accuse, rivendicando il proprio stile politico: “Sono intervenuto più volte, sempre quando lo ritenevo necessario. Non mi appartiene urlare o parlare a tutti i costi: preferisco interventi mirati, educati e concreti. Se non voler sbraitare durante un consiglio comunale significa ‘non emettere suono’, allora rivendico questo modo di fare politica”.

L’ex consigliere respinge con decisione anche l’etichetta di persona manipolabile: “Se lo fossi stato, non mi sarei dimesso. Sarei passato in minoranza”. Poi rilancia: “Durante il mio breve mandato ho fatto qualcosina e avrei voluto fare anche tanto altro. Lei, in undici anni, cosa ha fatto per la gente? Ce lo dica”.

L’intervento delle opposizioni

Nel botta e risposta irrompono i consiglieri comunali di opposizione Felice Carrabba, Ciro Cataneo, Anna Maria Damone, Loredana Florio, Leonardo Irmici, Angelo Masucci, Francesco Sderlenga, Alessandra Spada e Raffaella Vene.

I rappresentanti della minoranza ricordano come solo poche settimane fa la presidente del Consiglio comunale avesse richiamato tutte le forze politiche alla responsabilità, invitando a non trascinare le istituzioni nello scontro e a mantenere toni consoni al ruolo. “Un appello condivisibile – sottolineano – che sembrava voler tracciare un confine chiaro tra il legittimo confronto politico e la tutela delle istituzioni”.

Secondo l’opposizione, però, quel principio sarebbe stato clamorosamente smentito dai fatti. “L’intervento pubblico contro un ex consigliere non è un gesto neutro: è una scelta politica. E quando a compierla è chi presiede l’aula consiliare, il messaggio che passa è inevitabilmente diverso. Non si tratta più di un’opinione personale, ma di una presa di posizione che coinvolge il prestigio e la neutralità dell’istituzione”.

Il nodo dell’imparzialità

Per i consiglieri di minoranza, la Presidenza del Consiglio comunale “non è un’estensione della maggioranza di turno né un megafono politico da utilizzare quando conviene”, ma una funzione di garanzia che rappresenta l’intera comunità, compresi coloro che non hanno votato l’attuale maggioranza.

“Equilibrio, misura, imparzialità e coerenza non sono qualità accessorie – affermano – ma il fondamento stesso della credibilità istituzionale”.

Le opposizioni evidenziano inoltre come, nei commenti al post, la presidente avrebbe assunto “toni apertamente critici e deliberatamente rivolti verso una parte dell’opposizione”, aspetto che – a loro giudizio – incide direttamente sulla percezione di imparzialità richiesta dal ruolo.

“Questo doppio registro – garantista a parole, parte in causa nei fatti – mina la credibilità della funzione ricoperta”, attaccano i consiglieri.

Una questione politica e istituzionale

La vicenda, dunque, supera i confini di una semplice polemica personale. “Quando la Presidenza del Consiglio comunale perde il suo profilo super partes – concludono – il danno non è circoscritto a uno scontro momentaneo. Si incrina la fiducia dei cittadini nell’imparzialità e nella serietà delle istituzioni. La coerenza non è una virtù retorica, ma una responsabilità. E chi richiama gli altri al senso delle istituzioni deve essere il primo a incarnarlo, soprattutto nei momenti di tensione”.

A San Severo lo scontro resta aperto, con riflessi che potrebbero avere ripercussioni non solo sul piano politico, ma anche su quello istituzionale.