Depuratori Asi e Borgo Incoronata, intervento Comune

Foggia – UNA serie di opere per migliorare la qualità delle acque trattate dal depuratore a servizio dell’agglomerato industriale e dall’impianto delaranno una prima applicazione del progetto Corridoio ecologico sul fiume Cervaro.Gli interventi saranno coordinati tra Comune di Foggia, Provincia di Foggia e Regione Puglia, considerando che il Corridoio ecologico sul Cervaro è un “Progetto Integrato di Paesaggio Sperimentale” del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia, è stato elaborato dall’Ufficio PTCP della Provincia di Foggia ed è stato approvato dalla Giunta comunale il 10 maggio 2012 finalizzandolo ai Quadri delle conoscenze del«Proprio in occasione della conferenza di copianificazione del PUG, svoltasi il 9 luglio dell’anno scorso, fu sollevata la questione del trattamento delle acque nei due impianti di depurazione», ricorda l’assessore alla Qualità e all’Assetto del Territorio, Augusto Marasco, che stamattina, accompagnato dal Dirigente del Servizio Urbanistica,, ha definito i passi operativi con lo staff dell’Ufficio Parchi e tutela della biodiversità della Regione Puglia diretto da Francesca Pace. Nell’occasione è stata affrontata anche la questione più generale relativa al Sito d’Importanza Comunitaria (SIC) “Valle del Cervaro bosco dell’Incoronata” e alle attività del tavolo tecnico istituito dal Servizio Urbanistica comunale con l’Autorità di Bacino della Puglia nell’ambito del PUG.L’asta fluviale del Cervaro è considerata nella pianificazione comunale, provinciale e regionale un modello per la costruzione della rete ecologica provinciale.con le aree umide costiere ad altissimo valore ambientale, passando per il territorio della città di Foggia e il parco regionale dell’Incoronata.Redazione Stato