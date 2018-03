Di:

Rubano e rapinano: merce finisce al mercato di Sant’Antonio (FT) ultima modifica: da

Foggia – NELLE prime ore dell’8 marzo 2013, personale della Squadra Mobile e del Commissariato di P.S. di(FG), ha proceduto alla perquisizione locale presso il magazzino della Ditta “ORTOFOGGIA – di NARCISO Carmine & C. s.a.s. Società “Ortofoggia” sita in Via Sprecacenere Km. 2 con punto vendita in Viale Sant’Antonio, nella piena disponibilità dei titolari, Narciso Carmine, cl. 67, incensurato e Narciso Domenico, cl.79 incensurato.Nel corso della perquisizione gli agenti hanno rinvenuto: 4 pedane composte ciascuna da 40 colli composti ognuno da 6 bottiglie da 3 litri di erbicida per frumento della ditta SYNGENTA GROP con sede in Milano.All’interno del locale adibito a magazzino sito in Foggia in via Sprecacenere, valore approssimativo al dettaglio euro 100.000(centomila), sono state invece rinvenute: 35 pedane di pere della ditta FRUIT MODENA GROUP SC.A. con sede a Campogalliano (MO) per un valore approssimativo al dettaglio di euro 50.000, così composte:• Nr. 8 pedane da 88 cassette, ognuna del peso netto di Kg. 7, recante una targhetta identificativa con il seguente codice a barre (02)0803405565189(10)1002 Lotto 1002, calibro 80/85 mm classe 1°; ancora: 1 pedana da 80 cassette, ognuna del peso netto di kg. 7, recante una targhetta identificativa con il seguente codice a barre (02)0803405565189(10)1002 Lotto 1002 calibro 80/85 mm classe 1°; 1 pedana da 75 cassette, ognuna del peso di kg. 6,5 recante una targhetta identificativa, calibro 65/70 categoria 1°: 1 pedana da 76 cassette, ognuna del peso di kg. 6,5, recante una targhetta identificativa con il seguente codice a barre 531CAMPOG0433R18A112, calibro 65/70 categoria 1°: 21 pedane da 88 cassette, ognuna del peso di kg. 6,5, recante una targhetta identificativa con il seguente codice a barre nr. 531CAMPOG04033L22A112, calibro 65/70 categoria 1°; 1 pedana da 84 cassette, ognuna del peso netto di kg. 7, lotto 1003 calibro 70/75 mm; 1 pedana da 80 cassette, ognuna da 6,5 kg., recante una targhetta identificativa con il seguente codice a barre nr. 531CAMPOG28023R27A112, calibro 65/70 categoria 1°; 1 pedana da 88 cassette, ognuna del peso di kg. 7, recante la scritta FAI “FIRMATO AGRICOLTORI ITALIANI”.Custodito all’interno della cella frigo contraddistinta dal nr.2 insistente all’interno del magazzino. I successivi accertamenti hanno consentito agli agenti di accertare chementre al riguardo dei colli di erbicida per frumento si acclarava essere frutto di una rapina a mano armata con sequestro di persona perpetrata in ambito autostradale A/14 nel tratto tra i caselli di Poggio Imperiale (FG) e San Severo (FG) il 05 febbraio 2013, in danno di un autotrasportatore di nazionalità romena.All’esito di tali attività gli agenti procedevano nei confronti dei fratelli Carmine e Domenico Narciso “per la commissione del reato di ricettazione in concorso”; i due soggetti sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia.PhotogalleryRedazione Stato@riproduzioneriservata