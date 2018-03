Apricena, Michele Lacci: con la fantasia rispondo alle cattiverie

Di:



Apricena – "QUESTA mattina abbiamo trovato i manifesti della nostra coalizione, attaccati sugli spazi pubblici, imbrattati con frasi offensive dai 'soliti vandali' attivi nel periodo elettorale". "Voglio dirlo a tutti: la campagna elettorale non sarà una passeggiata, aspettiamoci colpi bassi e poco onorevoli. La mia ricetta per questa campagna elettorale è: essere sorridenti. Io per primo lo sarò sempre. Rispondiamo con il sorriso a chi dice bugie, e a chi ci insulterà. Insieme al mio staff (gratuito), abbiamo attaccato un foglio bianco sulle loro scritte, perchè la nostra coalizione, DemocraticaMente, permette a tutti di esprimere il proprio pensiero e perchè sorrideremo sempre di fronte alla cattiveria e alle infamie, rispondendo con la fantasia". Lo dice in una nota Michele Lacci, candidato sindaco ad Apricena, coalizione 'Democraticamente'.

