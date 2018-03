Ancora alle nazionali uno studente del Liceo Volta di Foggia

Di:

Foggia. Anche quest’anno uno studente del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Foggia parteciperà alla fase nazionale delle Olimpiadi di Matematica. Si tratta della più grande manifestazione di divulgazione della cultura matematica organizzata dall’Unione Matematica Italiana e dal MIUR, in collaborazione con la Scuola Normale Superiore di Pisa. Il 22 febbraio

scorso, presso la Facoltà di Ingegneria Logistica per l’agroalimentare di Foggia, 120 studenti di scuola secondaria di secondo grado hanno partecipato alla Gara provinciale individuale delle Olimpiadi di Matematica. I ragazzi, provenienti da 24 Istituti Superiori di Foggia e provincia, hanno cercato di risolvere 17 difficili problemi di algebra, geometria, combinatoria e teoria dei numeri. Domenico Muscillo, alunno della classe IV A del Volta, è risultato vincitore della gara insieme ad uno studente del Bonghi di Lucera.

I due ragazzi saranno gli unici a rappresentare la provincia di Foggia alle Olimpiadi Nazionali di Matematica che si disputeranno a Cesenatico dal 4 al 6 maggio prossimi. “L’avventura matematica per il nostro liceo – ha dichiarato il Dirigente scolastico, Gabriella Grilli – continua con Domenico. A lui, dunque, rivolgiamo, prendendo in prestito Georg Cantor, ‘un insieme infinito e non numerabile’ di ‘in bocca al lupo’ per la non facile prova che lo attende, fiduciosi nel suo grande impegno e soprattutto nella sua passione”.