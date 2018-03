Carabinieri Ros (ph: la stampa, immagine d'archivio)

(ANSA) – BRINDISI, 15 MAR – Con accuse a vario titolo di porto e la detenzione di armi, anche da guerra, danneggiamento, violenza, rapina e sequestro di persona, i carabinieri di Brindisi hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 persone, per 9 delle quali è scattato l’arresto, mentre altre due sono state sottoposte ad obbligo di dimora. I fatti sono riconducibili agli scontri dell’autunno scorso a Brindisi, periodo in cui due fazioni si sono fronteggiate con una serie di attentati e ferimenti con armi da fuoco, tra cui un kalashnikov. Su alcuni degli episodi avvenuti in quel periodo erano già stati emessi due provvedimenti, nei confronti di nove persone in tutto. Le contestazioni dell’ultimo provvedimento emesso, eseguito all’alba di oggi, riguardano vicende diverse che risalgono al novembre 2017, ma comunque inquadrabili – secondo gli investigatori – nella stessa dinamica. FONTE www.ansa.it Attentati con kalashnikov: 9 arresti in Puglia ultima modifica: da

