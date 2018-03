Convenzione per segreteria comunale tra PA Manfredonia – Mattinata

Giuliana Galantino, nuova segretaria generale del Comune di Manfredonia (ph Comune di Margherita di Savoia)

Manfredonia. ”Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Manfredonia e Mattinata, di cui Manfredonia capofila”: con recente atto del Comune di Manfredonia, è stato dato atto che il trattamento economico spettante al segretario generale Avv. Giuliana Galantino, titolare della convenzione di Segreteria di classe I/B tra i Comuni di Manfredonia e Mattinata, è il seguente:

Paga Base ( maggiorazione 25% – art.45, comma 1 CCNL 16maggio 2001) €. 54.138,62

Retribuzione di posizione(maggiorazione 25% – art.45, comma 1 CCNL 16maggio 2001) €.27.227,41

Magg. Retrib.di posizione50%€. 13.613,70

IVC €.327,60

TOTALE €.95.307,33 E’ stato dato atto “altresì, che al Segretario Generale compete, la retribuzione di risultato nella misura massima del 10% del monte salari dell’anno di riferimento, come annualmente determinata secondo la relativa disciplina“. Confermato l’impegno “automatico“ per l’intero importo risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla contrattazione collettiva nazionale, in esecuzione del decreto sindacale n. 24 del 14/6/2016. E’ stato da qui impegnato impegnato, per il periodo dal 8.2.2018 al 31.12.2018 la spesa complessiva di €. 118.553,00

così suddivisa:

€. 87.700,00al Cap. 1188 “ Stipendi ed assegni fissi personale Segreteria Generale”

€. 23.398,00 al Cap. 1187 “ Oneri previdenziali ed assistenziali Segreteria Generale”

€ .7.455,00 al Cap. 1204 “ IRAP ”. ATTO IN ALLEGATO

