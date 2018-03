http://si.wsj.net - papa francesco

San Giovanni Rotondo, 14 marzo 2018 – Durante la visita pastorale del Santo Padre, sarà presente anche una delegazione argentina, composta da: Juan Schiaretti (governatore di Cordoba) Gustavo Santos (ministro del Turismo dell’Argentina) Julio Bańuelos (ministro del Turismo della Provincia di Cordoba) Hugo Ricardo Araya (vescovo di Cruz del Eje Cordoba) Luis Gustavo Pedernera (sindaco di Villa Cura Brochero) Eduardo Ariel Moyano (segretario del Turismo di Villa Cura Brochero) Lorena Elizabeth Oviedo (responsabili Obra Pubblici Lomas di Zamora Buenos Aires) I responsabili italiani e argentini della delegazione sono: Rocco Guerra, Giuseppe Ventura, Rosetta Albanese e Diego Mastronardi. La delegazione, che farà un giro anche in altri comuni del gargano, sarà accolta dal sindaco Costanzo Cascavilla presso l’istituto alberghiero “M.Lecce”, dove sarà offerto un piccolo rinfresco, organizzato dagli studenti dell’istituto sangiovannese. «A San Giovanni Rotondo papa Francesco ritroverà un angolo della sua terra, grazie alla presenza della delegazione argentina che permetterà anche di avviare un dialogo di collaborazione tra la nostra città e una delle più importanti province dell’Argentina e che consentirà anche di riprendere il cammino del progetto di gemellaggio con la città di Villa Cura Brochero, così come ricordato nel consiglio comunale del 5 marzo scorso», afferma il sindaco Cascavilla. Venerdì mattina, la delegazione argentina sarà nell’aula consiliare per incontrare il consiglieri comunali e preparare la partecipazione alla visita di papa Francesco. Una delegazione argentina per salutare Papa Francesco ultima modifica: da

