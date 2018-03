Don Uva, USB “Nuova gestione, vecchi problemi”

Don Uva (archivio ph: sassilive)

"Per ben 16 anni i Lavoratori della RSA Don Uva di Foggia e Bisceglie sono stati sottoposti a continui ricatti occupazionali con notevoli ripercussioni sulla organizzazione del lavoro. Una situazione questa che solo grazie all'impegno dei Lavoratori stessi non ha prodotto conseguenze sulla qualità del lavoro. La nuova gestione da parte della Coop Universo Salute, sembrava dover mettere fine a questa condizione di confusione aziendale per ricreare una migliore situazione lavorativa per gli operatori delle strutture di Bisceglie e Foggia. A sei mesi di gestione da parte della Coop Universo Salute, tutto questo non è assolutamente successo. Gravissime sono le condizioni di lavoro: mansioni diverse, carichi di lavoro aumentati, confusione nella organizzazione del lavoro, strutture ed attrezzature danneggiate ed obsolete, carenza di personale specializzato e di fisioterapisti. Rammentiamo che i Lavoratori hanno sostenuto anche, personalmente, con propri sacrifici questo passaggio di direzione e gestione, nella speranza di una migliore qualità del lavoro che riportasse la serenità necessaria per lo svolgimento di un'attività che è, soprattutto, aver cura delle persone. Per queste ragioni la scrivente O.S. chiede un incontro urgente alla Direzione per affrontare queste problematiche". USB Lavoro Privato Puglia

