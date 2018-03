Controlli polizia notte (archivio, rmtod.)

Foggia, 15 marzo 2018. Un commando di più persone ha assaltato la sede della TNT di Foggia intorno alle 4 di questa mattina a poche ore di distanza dalle due esplosioni avvenute sempre a Foggia a danno di due attività commerciali. La parete della sede TNT è stata sfondata con un mezzo probabilmente rubato; inoltre i rapinatori hanno lasciato chiodi e gomme bruciate sull’asfalto per ostacolare inseguimenti da parte delle Forze dell’Ordine. Sono ancora in corso le indagini della Polizia. Lo riporta Foggiatoday. Foggia: assalto alla sede della TNT ultima modifica: da

