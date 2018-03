Foggia, esplosioni nella notte: colpiti bar e agenzia scommesse (FOTO)

Di:

Foggia. Sono due le esplosioni verificatesi a Foggia nella notte, determinati probabilmente da due ordigni rudimentali.

La prima esplosione è avvenuta verso la mezzanotte davanti all’ingresso di un bar in piazza Cavour; la seconda, a breve distanza dalla prima, ai danni di un’agenzia di scommesse in viale Luigi Pinto.

Danni in entrambi i casi all’esterno dei locali. Indagini in corso dei Carabinieri.

Dichiarazioni Landella. «La criminalità locale ha nuovamente “mostrato i muscoli” la scorsa notte. E lo ha fatto a pochi giorni dalla XXIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie». Il sindaco di Foggia, Franco Landella commenta gli attentati dinamitardi che sono avvenuti in nottata ai danni di due esercizi commerciali cittadini ed al furto perpetrato ai danni di un’azienda di spedizioni. «La nostra comunità è ancora sotto attacco. Per questo motivo il prossimo 21 marzo – puntualizza il primo cittadino – la città di Foggia, che sarà la piazza principale dell’evento nazionale, dovrà essere presente in massa alla manifestazione organizzata dall’associazione Libera, per far sentire forte la voce di una città che non intende piegarsi alla violenza ed alle logiche mafiose. Ai titolari ed ai dipendenti delle attività commerciali colpite questa notte, esprimo la mia solidarietà e quella dell’Amministrazione comunale, invitandoli a non mollare di fronte alla prepotenza ed alla violenza».

Bombe Foggia. Azzarone/Emanuele: “Più controlli del territorio e più cultura della legalità”. Dichiarazione di Lia Azzarone, segretario provinciale del Partito Democratico foggiano, e Davide Emanuele, segretario cittadino del PD di Foggia

“Bisogna stringere ancor di più le maglie della rete dei controlli sul territorio. Bisogna allargare l’azione di chi promuove e sostiene la cultura della legalità. Gli uni senza l’altra non producono sicurezza e riscatto duraturi. Foggia e la Capitanata hanno bisogno di affermare con sempre maggiore forza il rifiuto della criminalità, e lo svolgimento nella nostra città della Giornata Nazionale contro le mafie ci offrirà l’opportunità di rafforzare la consapevolezza della nostra estraneità alla cultura mafiosa. Allo stesso tempo, le nostre città e le nostre campagne hanno bisogno di tutta l’attenzione da parte dello Stato necessaria a valorizzare le energie positive che animano il territorio e costituiscono un inestimabile patrimonio civico e culturale”.

LINK FOGGIA. ”Questa notte, neanche troppo tardi, due bombe sono state fatte esplodere. Una in Viale Pinto, messa lì per un centro scommesse. Una in Piazza Cavour, per un bar. Poche ore dopo, sulla statale 16, un capannone della TNT è stato assaltato con una operazione di inaudita violenza.

Le bombe a Foggia scoppiano tutto l’anno: cosa importa se tutto questo avviene in pieno centro, proprio nella piazza da cui due anni fa è partito il grande corteo per la giornata della memoria e dell’impegno di Libera che si tenne a Foggia? Cosa importa se le bombe scoppiano anche a meno di una settimana dalla Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime innocenti di mafia di quest’anno, che porterà a Foggia decine di migliaia di persone?

A coloro che ci uccidono, ci avvelenano e speculano su tutta la nostra esistenza non interessa nulla dei danni che causano queste bombe, l’unico interesse è l’intimidazione e l’assoggettamento della popolazione del territorio in cui essi agiscono. Queste bombe non devono fare altro che convincerci ancora di più della necessità di scendere in piazza questo 21 marzo: ancora una volta ribadiamo che è ora di dire basta alle mafie, basta alle logiche mafiose di sopraffazione, basta alle bombe, in centro come in periferia. Il nostro territorio ha bisogno di crescere liberamente, di uscire dallo stato di minorità cui è stato condannato, di avere un futuro. Il 21 marzo, a Foggia come altrove, deve essere tutto l’anno. Noi, nelle scuole e nell’Università, non abbasseremo la guardia, e continueremo a lottare per il nostro futuro e per quello del nostro territorio”.

M5S. ”Svegliati dai boati delle esplosioni. La notte dei foggiani conta due atti intimidatori ai danni di altrettanti esercizi commerciali e, a distanza di qualche ora, un assalto alla sede della TNT sulla Statale 16. “Atti gravissimi, non solo per commercianti ed imprenditori, ma per l’intero tessuto socio-economico della nostra città”. Così, attraverso una nota congiunta, Rosa Barone, consigliera regionale e presidente della commissione regionale di studio e inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia e i neo parlamentari foggiani M5S, Rosa Menga, Marco Pellegrini e Giorgio Lovecchio, commentano gli attacchi criminali della notte che ripiombano la città in un clima di terrore, proprio mentre Foggia si prepara a celebrare, il 21 marzo, la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

“La sicurezza è uno dei pilastri del nostro programma di governo – continua la nota – garantire a chi investe sul territorio tutti gli strumenti di tutela necessari significa crescita per l’intera comunità. Non si può pensare che la chiusura anche di una sola attività commerciale, stremata e strozzata, non abbia ripercussioni negative sull’economia e sulla vivibilità della città. Un anno fa il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle per l’Istituzione della Sezione Operativa della D.I.A. e di una sottosezione della Sezione criminalità organizzata dello S.C.O. in provincia di Foggia. Si è trattato di un passo importante a cui ora, però, devono seguirne altri, in modo che si arrivi velocemente a dar scacco alla malavita.”

La battaglia dei parlamentari 5 Stelle darà manforte al lavoro già iniziato, a livello regionale da Rosa Barone. “Oltre all’istituzione di D.I.A. e S.C.O. – continua la nota – vogliamo 10mila nuove assunzioni nelle forze dell’ordine perché si rafforzino i presidi sui territori. Ma la prevenzione non basta, chi delinque deve essere assicurato alla giustizia. Una giustizia che sia certa, rapida ed equa e che stabilisca la giusta distanza tra chi lavora onestamente e chi, invece, con la violenza e le bombe, pensa di poter vivere ed arricchirsi sulla pelle dei primi.”